Casi 26,000 niños migrantes no acompañados afrontan "crisis" legal en EE. UU., alerta ONG

ARCHIVO - Algunos inmigrantes juegan fútbol en el centro de detención de niños migrantes perteneciente al gobierno federal, el 9 de julio de 2019, en Carrizo Springs, Texas. ( AP )

Entre 20,000 y 26,000 niños migrantes que llegaron a Estados Unidos sin acompañantes afrontan una crisis legal en el país porque la Administración de Donald Trump quitó los fondos a organizaciones civiles que los defienden en las cortes, alertó este jueves el grupo Americans for Immigrants Justice (AI Justice).

El contrato federal de 100 agrupaciones venció el 31 de julio, lo que ha impactado a asociaciones altruistas de abogados como AI Justice, que perdió el 40 % de su presupuesto y redujo su equipo, indicó la directora de dicha organización, Sui Chung, al inaugurar un simposio sobre el tema en Miami.

Estos recortes ocurren en un momento "crítico" para los niños migrantes en EE. UU., donde casi dos tercios de ellos, el 63 %, no tuvieron un defensor en sus casos, señaló la abogada Esther Olavarria, al citar datos del Vera Institute of Justice, que calculó 425,000 menores de edad afectados, incluyendo los que sí llegaron acompañados.

Esto se suma a los 145,000 niños con ciudadanía estadounidense que han perdido al menos a uno de sus padres por los arrestos migratorios desde que comenzó la actual presidencia de Trump, incluyendo 22,000 que se quedaron sin ambos, según un análisis del Instituto Brookings.

Impacto de los recortes

En este contexto, el recorte de fondos a las agrupaciones civiles "es una crisis, es una necesidad increíble para poder asistir a estos menores que son una población muy crítica y muy vulnerable", explicó a EFE la abogada Marisol Zequeira, directora del Programa Pro Bono de AI Justice.

"Tenemos muchos casos, la necesidad es siempre crítica, la diferencia ahora es que nos hemos visto obligados a buscar alternativas de representación porque no tenemos la capacidad", describió. "Tenemos la necesidad de que los otros abogados en otros ámbitos, en otras especialidades, nos ayuden a solventar esta crisis", agregó.

AI Justice, una de las asociaciones de mayor perfil sobre el tema, recibió un número récord de llamadas el mes pasado, mientras el Gobierno reportó más de 50,000 arrestos migratorios en agosto, la mayor cifra de la segunda gestión de Trump.

Cambios normativos

Los cambios normativos también impactan a los niños migrantes que están solos, quienes ahora pasan un tiempo estándar de cuatro meses en albergues, donde el Gobierno debe buscarles un tutor para incorporarlos a la comunidad, señaló a EFE la directora del Programa Legal de Menores de Edad en AI Justice, Alexandra Manrique Alfonso.

En contraste, apuntó, los casos ante las cortes migratorias "están acelerándose", pues antes recibían continuaciones que permitían a los abogados prepararse por tres a seis meses para defender a los menores de edad, pero ese tiempo se ha reducido a dos o tres semanas.

"Ahora, en este momento, están en las casas hogares por un tiempo más largo. Los patrocinadores (de los niños) tienen miedo de ser patrocinadores, tienen miedo de que no van a calificar, de que ellos también puedan ser detenidos en el proceso y antes eso no pasaba", comentó la abogada.

Riesgos para los menores

Una deportación es "un riesgo grande" para estos menores de edad "porque muchos están aquí por alguna razón y tienen miedo a regresar por algún tipo de daño, maltrato, o abuso", consideró Manrique Alfonso.

"Muchos han sufrido, han huido por alguna razón y muchos pueden ser víctimas de la trata humana. Pueden ser abusados o abandonados por uno o dos de los padres, pueden estar huyendo de pandilleros", advirtió.

Por ello, el que estos niños afronten solos sus procesos los arriesga a la revictimización y a agudizar los traumas que ya padecen, indicaron las abogadas.

"Imagínate un niño, un menor que viene de otra cultura, que ya está traumatizado por lo que está oyendo y ahora tiene que enfrentar una situación que hasta para un adulto es difícil, es complicada, es crítica", señaló Zequeira.