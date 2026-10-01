Un juez federal bloquea el despido de un fiscal de Seattle ordenado por Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante la presentación del portal America.gov, que emplea IA para reunir en una sola plataforma los servicios administrativos de las agencias gubernamentales, este martes en el auditorio Andrew W. ( EFE )

Un juez federal bloqueó este jueves la destitución del fiscal federal de Seattle Roger Rogoff, ordenada por el presidente estadounidense, Donald Trump, al considerar que el mandatario no puede cesar unilateralmente a un fiscal federal que ha sido designado para el puesto por un tribunal de distrito.

El juez Stanley Bastian concedió a Rogoff una medida cautelar y prohibió a Trump y al Departamento de Justicia de EE. UU. interferir en el desempeño de sus funciones mientras avanza la demanda contra el mandatario.

El pasado 15 de julio, Trump destituyó a Rogoff, apenas una hora después de que los jueces federales de la zona lo nombraran por unanimidad.

El fiscal de EE. UU., Todd Blanche, justificó el despido en un mensaje en su cuenta de X al acusar a los jueces de no haber consultado con la Administración.

"Roger Rogoff es el fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Washington y ha sido el titular legítimo de dicho cargo desde el 15 de julio de 2026", declaró Bastian en una audiencia hoy en Seattle (Washington), según información citada por KOMO News.

Te puede interesar Juez en Seattle anula orden que obligaba al gobierno de Trump a admitir a 12,000 refugiados

Reacciones oficiales

Además, el juez denegó este miércoles la solicitud del gobierno de suspender la resolución mientras se tramita una apelación.

"Es una victoria para el Estado de derecho, no para mi. El tribunal reconoció que, para nombrar a alguien como Fiscal Federal, es necesario obtener la confirmación del Senado. Eso no ha sucedido", declaró a la emisora Rogoff tras salir del tribunal en referencia al requisito de contar con el apoyo de la Cámara Alta para que alguien designado por el Departamento de Justicia pueda ocupar el cargo.

La destitución de Rogoff marcó un nuevo punto de tensión en las relaciones entre el poder judicial y el poder ejecutivo en Estados Unidos.