Trump acelera campaña en Texas en plena polémica por anuncios hechos con fondos públicos

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habla durante una actividad. ( EFE )

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, inició este jueves en Texas una ofensiva de 32 días para las elecciones legislativas de noviembre, mientras su Gobierno enfrenta cuestionamientos por haber destinado millones de dólares de fondos públicos a anuncios de televisión que promocionan al mandatario y su gestión.

Trump comenzó su jornada en la planta de camiones Peterbilt Motors, en Denton, al norte de Dallas, donde defendió su política económica y comercial y destacó la producción manufacturera estadounidense.

En el acto estuvo acompañado por el candidato republicano al Senado por Texas, Ken Paxton, y posteriormente se desplazó a Oklahoma para participar en otro mitin, en el comienzo de una gira que lo llevará durante las próximas semanas por distintos estados para respaldar a candidatos republicanos.

Campaña electoral en Texas

El viaje abre el tramo de 32 días de campaña que Trump pretende dedicar a las legislativas del 3 de noviembre, en las que los republicanos buscan conservar sus mayorías en el Congreso.

El mandatario ha pedido a sus seguidores que acudan a las urnas como si él mismo estuviera en la papeleta y ha defendido que su participación es necesaria para movilizar al electorado republicano.

La campaña coincide con la polémica por una serie de anuncios financiados con dinero público que muestran a Trump y promocionan políticas de su Gobierno.

Según la firma AdImpact, el Ejecutivo ha gastado al menos 2.5 millones de dólares en la emisión de tres de estos anuncios, mientras que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha destinado 20 millones de dólares a la iniciativa.

Un cuarto anuncio, difundido esta semana, utiliza imágenes de Trump y de las Fuerzas Armadas y aborda la guerra con Irán.

Críticas por el gasto público

La Casa Blanca sostiene que los anuncios son mensajes de servicio público y educativos, y niega que constituyan propaganda electoral.

Trump defendió personalmente el gasto y afirmó que no está promocionándose porque no es candidato en las elecciones de noviembre, sino que está "promoviendo el país".

El presidente también dijo que estaría dispuesto a pagar personalmente el dinero si se determinara que el gasto es incorrecto.

Los anuncios han provocado críticas de legisladores demócratas, grupos de vigilancia ética y también de algunos republicanos.

El líder de la mayoría republicana en el Senado, John Thune, dijo que el mensaje le gusta, pero que no debería pagarse con dinero de los contribuyentes.