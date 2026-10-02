El Congreso de EE. UU. menos productivo en más de medio siglo cierra antes de legislativas

El Congreso de Estados Unidos. ( AFP )

El Congreso de Estados Unidos terminó esta semana su actividad y empezó el receso por las elecciones de medio mandato del próximo 3 de noviembre con el récord de ser el legislativo menos productivo en más de medio siglo.

El Congreso número 119 de la historia de Estados Unidos ha aprobado exactamente ese mismo número de leyes, 119, lo que supone menos del 1 % de los 19,000 proyectos de ley presentados.

Aunque es cierto que aún queda parte de este periodo de sesiones, ya que los legisladores vuelven a reunirse desde el 9 de noviembre hasta el 3 de enero, cuando tomen posesión los congresistas y senadores elegidos en las urnas, es poco probable que pierdan el puesto del Congreso menos productivo.

Tareas legislativas pendientes

El siguiente menos fructífero, el que funcionó entre enero de 2023 y enero de 2025, aprobó 274 leyes, por lo que es poco previsible que el actual pueda superarlo y se mantendrá como el menos productivo en la historia moderna de Estados Unidos.

Este Congreso cerró sus puertas dejando muchas tareas legislativas pendientes.

Entre los asuntos sin resolver, están las 12 leyes presupuestarias anuales (la actual financiación caduca el 11 de diciembre), la autorización de defensa nacional y una extensión de facultades de vigilancia, además de un juicio político al secretario de Defensa, Pete Hegseth, que presentó el republicano Thomas Massie.

Aunque los republicanos suelen argumentar que han aprobado muchas medidas dentro de una sola ley, como el caso de la "Gran y hermosa ley" de Trump (que incluía rebajas tributarias, gasto en defensa y control migratorio), lo cierto es que la cifra de normas aprobadas está muy lejos de las alcanzadas en otros periodos de sesiones.

En el extremo opuesto a este Congreso que se acaba de marchar de receso electoral, se encuentra el número 95, que funcionó entre enero de 1977 y enero de 1979 y aprobó 804 leyes durante los dos primeros años de presidencia de Jimmy Carter.