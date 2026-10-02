Disney despide a cerca de trescientos empleados y ofrece un retiro anticipado a ejecutivos
La compañía también ofrece jubilación anticipada a ejecutivos de larga trayectoria, buscando reducir costos operativos
El coloso del entretenimiento Walt Disney despidió esta semana a cerca de trescientos trabajadores y ofreció la jubilación anticipada a varios ejecutivos, como parte de una oleada de recortes masivos del conglomerado para reducir costos.
Varias personas cercanas a la empresa en la ciudad de Burbank, en el estado de California y donde The Walt Disney Company tiene su sede corporativa mundial, confirmaron el despido de casi tres centenares de empleados esta semana, según informó este viernes Los Angeles Times.
- Disney también ofreció planes de retiro anticipado para los empleados de larga trayectoria, como parte de un plan que inició a finales de agosto para brindar a ejecutivos elegibles la oportunidad de acceder a una indemnización por despido de hasta un año y el derecho a conservar en el mismo lapso la cobertura médica como empleados de la compañía.
Por su parte, el conglomerado confirmó que el programa de despido voluntario se encuentra en marcha y por el momento no se ha determinado el número de ejecutivos que saldrán a finales de este año, según declaró hoy una fuente cercana al diario.
Esta nueva ola de despidos se produce en medio de una serie de recortes masivos llevados a cabo por Disney, que ya redujo un millar de puestos de trabajo el pasado abril y realizó una nueva ronda en julio.
Reestructuración y recortes
Los recortes ocurren tras la creación de una nueva división de marketing y afectan a los estudios de The Walt Disney Company, sus cadenas de televisión ESPN, así como a las áreas de producto y tecnología y a los grupos corporativos.
Este plan se enmarca en una gran reestructuración anunciada por el director ejecutivo de Disney, Josh D'Amaro, tras relegar a Bob Iger de sus funciones este año.