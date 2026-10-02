Informe señala múltiples fallas agravaron devastación de incendios en Los Ángeles en 2025

La devastación causada por los incendios en Los Ángeles temprano en la mañana en el vecindario Pacific Palisades, el viernes 10 de enero de 2025. ( AP )

La magnitud de los incendios de Palisades y Eaton, que dejaron 31 muertos y miles de estructuras destruidas en Los Ángeles en 2025, no se puede atribuir a una falla aislada o de una agencia, sino a una cadena de deficiencias combinadas con condiciones meteorológicas extremas, según un informe que recomienda un nuevo enfoque.

El análisis del Fire Safety Research Institute de UL Research Institutes, revelado este viernes, concluye que la devastación causada por los incendios ocurridos en enero del año pasado no se debe a un error puntual.

En cambio, el informe de 723 páginas, encargado por el gobernador de California, Gavin Newsom, deja al descubierto las debilidades en los programas de prevención, comunicación, evacuación, coordinación y respuesta que, combinadas con condiciones meteorológicas extremas, permitieron que las llamas se propagaran rápidamente y destruyeran más de 16,200 estructuras y dañaran más de 2,100.

Sus autores advierten que, a pesar de que California ha avanzado en códigos de construcción, mapas de riesgo y programas de prevención, esas medidas no siempre se traducen en una reducción efectiva del peligro a nivel de viviendas, vecindarios y comunidades.

Entre los principales problemas señalados están las fallas en los sistemas de alerta y la falta de coordinación entre las agencias encargadas de responder a la emergencia, así como la falta de respuesta oportuna de agencias como el Departamento de Bomberos de Los Ángeles.

Las falencias afectaron de manera particular a personas con movilidad reducida, problemas de visión o audición, inquilinos y residentes que no hablaban inglés.

Recomendaciones y conclusiones

El informe concluye que proteger una vivienda de forma individual no garantiza que sobreviva al fuego; la prevención debe ser un esfuerzo comunitario.

Steve Kerber, vicepresidente y director ejecutivo, del UL Research Institutes, dijo en un comunicado que los incendios en el sur de California y en comunidades de todo Estados Unidos demuestran que se está entrando en "una nueva era" de grandes incendios.

"Las conclusiones y recomendaciones de este informe trascienden el ámbito de California y demuestran que una resiliencia eficaz frente a los incendios forestales depende del fortalecimiento de todo el sistema, y no de un único programa, política u organización", agregó.

El estudio se basó en entrevistas con cientos de funcionarios, residentes y representantes de distintas agencias, además de una revisión de comunicaciones y registros operativos de los siniestros que arrasaron con miles de estructuras.