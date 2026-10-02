Gobernadora impulsa reforma legal tras caso de presunta violación grupal en universidad de Nueva York

Cartel de entrada a la Universidad de Cornell. ( SHUTTERSTOCK )

La gobernadora de Nueva York prometió el viernes reformar una polémica ley que dificulta que una víctima pueda hacer reconocer una agresión sexual si consumió alcohol o drogas de forma voluntaria, a raíz de una presunta violación grupal en una universidad de ese estado.

La decisión de la fiscalía no presentar cargos en el caso ocurrido hace dos años en la prestigiosa Universidad de Cornell ha provocado indignación en Estados Unidos y llevó a la gobernadora Kathy Hochul a nombrar a la fiscal general del estado, Letitia James, como fiscal especial.

"No debería importar si decidieron consumir drogas o alcohol. La intoxicación voluntaria no es una licencia para la agresión sexual o la violación en grupo", afirmó Hochul.

"Estoy a favor de cambiar esta ley y voy a trabajar con el Parlamento de Nueva York para lograrlo", anunció.

Cerca de 20 estados estadounidenses se rigen por textos similares.

Shiwali Patel, directiva del National Women´s Law Center, consideró "asombroso" que exista legislación así.

"Tiene un enorme impacto en los casos universitarios porque la realidad es que una gran mayoría de las agresiones sexuales en los campus sí involucran alcohol y drogas", declaró a la AFP.

El fiscal del condado de Tompkins (norte del estado de Nueva York), donde se encuentra el campus de Cornell, anunció el lunes la reapertura de una investigación sobre una supuesta violación grupal ocurrida en octubre de 2024 después de que la presunta víctima acudiera a la justicia civil.

Con 20 años en el momento de los hechos, la mujer afirma haber sido drogada y violada por siete estudiantes de Cornell, todos miembros de la fraternidad masculina Chi Phi, disuelta desde entonces.

Reacciones oficiales

El fiscal Matthew Van Houten, que ya ocupaba el cargo en 2024, explicó que entonces no dio curso a la denuncia porque, según él, los elementos transmitidos por la policía indicaban que habían sido relaciones consensuadas.

Según varios medios, la policía habría eliminado una parte de la declaración de la presunta víctima en la que calificaba los hechos de violación y aseguraba haber sido coaccionada.

Hochul criticó duramente la actuación en la investigación inicial de las denuncias de la víctima.

"Pasó horas contándole exactamente (a la policía) lo que le había ocurrido. Y según nuevos informes, no pudo haber sido más clara al afirmar que estaba 100% segura de que había sido violada", afirmó.

James dijo el viernes que "examinará los hechos, reunirá pruebas, entrevistará testigos y, si corresponde, emprenderá acciones penales".