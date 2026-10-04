El alto precio de la gasolina, un arma demócrata para disputar distritos clave en EE. UU.

Un conductor abastece su vehículo en una estación de gasolina en Los Ángeles, California, el 2 de marzo de 2026. ( AP )

El precio de la gasolina se ha convertido en una de las principales armas de los demócratas en distritos competitivos de Estados Unidos de cara a las elecciones de medio mandato, entre ellos dos de Arizona, que podrían contribuir a definir el control del Congreso.

Este estado fronterizo con México es clave para los demócratas, que necesitan recuperar tres escaños para hacerse con el control de la Cámara de Representantes, en un contexto en el que la gasolina ronda los 4,41 dólares por galón (algo más de 3,7 litros), un 39 % más que hace un año.

La contienda que más acapara la atención nacional es la del Distrito 1, entre el republicano Jay Feely y el demócrata Amish Shah.

"Los demócratas están recordando todos los días a los votantes que el precio de la gasolina está por lo cielos y eso es por la guerra con Irán, y los republicanos están siendo forzados a defender de alguna forma a Trump, algo que cada vez es más difícil para los republicanos lograr", dijo a EFE el analista político Michael O'Neil.

Contienda electoral en Arizona

Con ese argumento, los demócratas en Arizona -como los de otros estados- buscan conquistar un distrito que han estado cerca de ganar en varias ocasiones, pero en el que finalmente se han quedado cortos.

"En cualquier otra elección podría decir que los republicanos podrían mantener este distrito, sin embargo en los últimos meses hemos visto cada vez más indicios que apuntan a una posible victoria para los demócratas", agregó O'Neil.

Consumidores "ahorcados"

"Trump prometió una mejor economía, y no cumplió, hay mucha gente muy molesta. La gasolina, el precio de la comida, de los artículos básicos, nos están ahorcando a todos", señaló a EFE Carmen Ruiz, quien hace entregas de comida y otros productos con su vehículo.

Se quejó que el incremento del combustible le ha dejado "pérdidas de hasta un 50%" de sus ganancias en los últimos meses.

"Antes, con 35 dólares llenaba el tanque de gasolina para una semana, ahora con ese mismo dinero apenas si cubro tres días de trabajo", lamentó la inmigrante mexicana.

Explicó que antes del inicio de la guerra ella ganaba unos 500 dólares semanales, y ahora difícilmente puede llegar a los 300.

"Mientras tengamos el conflicto con Irán y no tengamos una solución real, los precios continuarán subiendo y bajando", indicó a EFE Amy Cramer, profesora de Economía del Pima Community College, en Arizona.

Agregó que esta carestía está teniendo un fuerte impacto en la vida diaria de los estadounidenses, y que sus efectos se harán aún más visibles durante el fin de año.

La inconveniencia de Trump

En opinión de O'Neil, el resultado de esta competitiva contienda no tendrá nada que ver con la plataforma política de cada candidato, ya que cada uno se está postulando con una agenda "tradicional" tanto republicana como demócrata.

Subrayó que debido a la carestía, "Trump se ha convertido en una piedra amarrada al cuello de los candidatos republicanos y no ha hecho nada para ayudar a los candidatos de su partido".

El republicano Feely, un exjugador de fútbol americano de la NFL que nunca ha ocupado un puesto público, asegura que, en caso de ser electo, luchará por terminar de construir el muro en la frontera.

Este fiel seguidor de Trump ha defendido además la guerra, su gestión de la economía y la imposición de altos aranceles a otros países.

Entretanto, el demócrata Shah, médico de profesión, busca por segunda ocasión conquistar un distrito que perdió por menos de cuatro puntos en 2024, y centra parte de su campaña en responsabilizar a la Administración Trump por el alto costo de vida.

El exlegislador estatal también ha criticado el alto costo de la atención médica y las políticas de Trump que, a su juicio, han dejado a más personas sin seguro médico.

Además del Distrito 1, reestructurado en 2023 y que abarca el noroeste de Phoenix, la capital estatal, el otro escaño competitivo es el 6, donde la demócrata latina JoAnna Mendoza busca arrebatarle el puesto al republicano Juan Ciscomani, aliado de Trump, en una contienda marcada también por el impacto de los altos precios del combustible en los electores.