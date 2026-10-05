La Casa Blanca mantiene su veto a medios a la espera de la decisión judicial

El presidente estadounidense Donald Trump se dirige a abordar el Marine One tras hablar con periodistas en el jardín sur de la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU., el 5 de octubre de 2026. ( EFE )

La Casa Blanca volvió a prohibir este lunes al medio de comunicación digital Politico abordar el Air Force One y cumplir con sus funciones en la cobertura de los actos del presidente Donald Trump.

Los periodistas de Politico no pudieron subir al avión presidencial, pese a que un juez federal ordenó el pasado 24 de septiembre devolver las acreditaciones a los tres medios afectados por la prohibición, las cadenas CNN, MS NOW y el medio digital Politico.

El pasado 18 de septiembre Trump emprendió una ofensiva contra estos medios al anunciar que vetaba el acceso a las instalaciones de la Casa Blanca a sus periodistas, a quienes acusaba de distribuir "noticias falsas" en su contra.

Los tres medios demandaron a la Administración por considerar que vulneraba la Primera Enmienda de la Constitución, que consagra la libertad de prensa.

Pese a que en la primera audiencia, el juez Timothy Kelly, que fue nombrado por Trump, resolvió que los medios debían mantener sus acreditaciones para poder realizar su trabajo durante catorce días, el proceso sigue abierto y aún no hay una decisión definitiva.

Este jueves está previsto que se celebre otra audiencia para evaluar si otorga una medida cautelar preliminar que mantenga el acceso de los medios a la Casa Blanca mientras avanza el litigio.

Reacciones y demandas

Sin embargo, el Gobierno ha seguido excluyendo al equipo de la CNN de los viajes del mandatario y este lunes sumaron a Politico a las restricciones.

A raíz del veto a la cadena, las otras grandes cadenas del país, incluida Fox News, afín a Trump, anunciaron un boicot a la cobertura conjunta que hacen del mandatario.

La Agencia EFE se ha sumado al comunicado en defensa de la libertad de prensa y el derecho a informar impulsado por el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) y, al igual que otras grandes agencias de noticias como Associated Press, Reuters, AFP y Bloomberg News, manifiesta su adhesión "en firme defensa de la libertad de prensa" y condena "cualquier intento de restringir su capacidad de informar sobre el Gobierno".

"La Primera Enmienda (de la Constitución estadounidense) protege el derecho de la prensa a informar sin miedo a la censura ni a represalias de quienes ostentan el poder.Ampara el derecho de los estadounidenses a estar informados" , señala el texto, al que también se han adherido The New York Times, The Washington Post, N+ Univision y EL PAÍS, entre otros.