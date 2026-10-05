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centros de detención migrantes California
centros de detención migrantes California

El Gobierno de Trump compra tres centros de detención para migrantes en California

David Venturella, director interino de ICE, ha sido criticado por su pasado en GEO Group, lo que genera preocupaciones sobre posibles conflictos de interés en la administración de los centros de detención.

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    El Gobierno de Trump compra tres centros de detención para migrantes en California
    Primer plano de la inscripción «POLICE ICE» en la parte posterior de un chaleco resistente a puñaladas que lleva un oficial de policía del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en el lugar del incidente. (SHUTTERSTOCK)

    El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos compró por 950 millones de dólares tres centros de detención para migrantes en California, con capacidad para unas 2,600 personas.

    Así lo anunció este lunes en un comunicado GEO Group, la empresa que vendió las instalaciones y una de las mayores operadoras privadas de centros de detención y prisiones en Estados Unidos.

    Aunque el complejo formado por los tres centros (ubicado en Adelanto, California), pasará a ser propiedad del Gobierno, GEO Group seguirá administrando todas la instalaciones en virtud de un contrato con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) que vence en diciembre de 2034.

    Alrededor de un tercio de los migrantes detenidos por ICE se encuentran en centros administrados por GEO Group, que recibe casi la mitad de sus ingresos de contratos con el Departamento de Seguridad Nacional.

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    Conflictos de interés

    David Venturella, el director interino de ICE, nombrado en mayo de este año, trabajó en GEO Group entre 2012 y 2023 y luego fue consultor de la empresa hasta 2025.

    Su nombramiento recibió críticas de legisladores demócratas, entre ellos la senadora Elizabeth Warren, quienes señalaron posibles conflictos de interés y cuestionaron su trayectoria profesional, marcada por el paso entre cargos en el Departamento de Seguridad Nacional y en empresas privadas operadoras de centros de detención.

    • Tras los cuestionamientos de Warren, Venturella aseguró que había vendido sus acciones de GEO Group y que se había apartado de "todos los contratos y obligaciones relacionados" con los centros de detención.
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