Encuestas refuerzan la victoria demócrata en EE. UU. a menos de un mes de las legislativas

Votantes del condado de Pennigton se dirigen a las casillas en el gimnasio de la Escuela Primaria Valley View el día de la elección en Rapid City, Dakota del Sur. ( ARCHIVO/AP )

Las encuestas publicadas este lunes refuerzan la victoria demócrata en las elecciones legislativas que Estados Unidos celebra el próximo 3 de noviembre.

En los comicios de medio mandato se renovarán los 435 escaños de la Cámara de Represententes, 35 de los 100 del Senado, cargos locales y estatales por todo el país, gobernadores en 36 estados y la composición de buena parte de los legislativos de 46 estados.

La preocupación de los estadounidenses por el coste de la vida y el precio de la gasolina y el descontento con las políticas económicas del presidente Donald Trump están provocando que los sondeos reflejen victorias demócratas en lugares tradicionalmente republicanos.

En el caso de la Cámara de Representantes, el promedio de RealClearPolitics sitúa a los demócratas en 50.6 % y a los republicanos en 42.3 %: una victoria demócrata de 8.6 puntos, mientras Cook Political Report le daba una ventaja de 15 escaños y augura una Cámara de unos 230 legisladores demócratas.

Resultados en el Senado

El Senado, a priori más complicado para los demócratas (necesitan arrebatar cuatro escaños a los republicanos y mantener los que ya ocupan en tres estados clave) está también tiñéndose de azul según los sondeos.

Los demócratas estarían por encima de los republicanos en Texas y Alaska, dos estados "rojos" y tendrían ventaja en Ohio y Iowa, según encuestas del New York Times/Siena University.

Demócratas y republicanos están prácticamente empatados en Kansas, un estado que no ha elegido a un senador demócrata desde 1932.

También en Maine, la competición entre la republicana Susan Collins y el demócrata Troy Jackson está prácticamente en un empate, lo que convierte a este estado en una de las carreras clave para el Senado.

Elecciones a gobernador

También las encuestas para las elecciones a gobernador auguran sorpresas favorables a los demócratas.

En Texas, el gobernador Greg Abbott, consolidado republicano durante décadas, se encuentra ligeramente por detrás de su rival demócrata, Gina Hinojosa; similar en Alaska, donde el candidato demócrata tiene una ligera ventaja en la contienda, según el sondeo de New York Times/Siena.

Iowa y Ohio también recogen ventaja demócrata para la gobernación.

Mientras en Iowa, el demócrata Rob Sand supera al empresario y agricultor republicano Zach Lahn para suceder a la gobernadora Kim Reynolds, una republicana conservadora que se retira tras nueve años en el cargo, los sondeos en Ohio (donde no ha habido un gobernador demócrata en 20 años) muestran un empate entre los candidatos republicano y demócrata.