Familia venezolana pide justicia por el asesinato de una niña de 7 años en Chicago

Shavon Gayden, de 48 años presunta asesina de la niña de 7 años en Chicago. ( TOMADA DE X @FLIPCHICAGORED )

Una familia venezolana pidió este lunes justicia tras el asesinato de su hija de 7 años durante el fin de semana en Chicago, identificada como Eddimar Paola Hernández, quien recibió varias puñaladas por la espalda de una mujer.

La niña caminaba cerca del mediodía del sábado con su hermana por el vecindario de East Chatham, en el sur de Chicago, cuando una mujer, identificada por la policía como Shavon Gayden, de 48 años, la apuñaló varias veces. La menor falleció poco después en un hospital.

Gayden fue acusada de asesinato en primer grado, recogen medios locales.

De acuerdo con la concejala Michelle Harris, que representa a East Chatham, Gayden presuntamente tuvo un altercado con el personal de una tienda de telefonía móvil cercana antes de, supuestamente, agredir a la niña.

"La muerte de mi hija no puede quedar impune. Debe haber justicia", dijo su madre, Estefany Hernández. La familia recuerda a Eddimar como una niña a la que le gustaba jugar con sus hermanos, dibujar y esperar junto a la ventana a que sus padres regresaran del trabajo, según medios locales.

El domingo, familiares y vecinos participaron en una vigilia cerca del lugar donde ocurrió el ataque.

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Antecedentes de la agresora

"Ella era feliz. Tenía sueños, quería ser mayor", afirmó entre lágrimas durante la vigilia su padrastro, Pedro Izquierdo.

De acuerdo con el canal 7 de ABC, que obtuvo información sobre los antecedentes penales de Gayden, esta fue arrestada en 2023 por agredir a un conductor de autobús y sentenciada a dos años de libertad condicional.

Un año después, violó su libertad condicional al agredir a dos trabajadoras de un refugio y fue sentenciada a supervisión judicial en ese caso, según los registros obtenidos por ABC.

Sin embargo, Gayden no se habría presentado ante el tribunal y se emitió una orden de arresto en su contra, pero se desconoce qué ocurrió posteriormente.