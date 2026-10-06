Gobernadora de Nueva York y congresista hacen campaña por el control de centros de datos

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, y la congresista Alexandria Ocasio-Cortez (AOC) sumaron fuerzas este martes para defender el control de los centros de datos, con el telón de fondo de las elecciones de medio mandato en EE. UU.

Hochul, demócrata moderada, eligió a AOC, demócrata socialista, para encabezar un evento en Fishkill (norte del estado) en plena campaña por su reelección frente al candidato republicano Bruce Blakeman, un líder regional respaldado por el presidente Donald Trump.

Moratoria en centros de datos

Las políticas visitaron una granja y participaron en una mesa redonda con empresarios rurales para escuchar sus opiniones sobre el impacto de los centros de datos, cuya construcción está congelada durante un año en el estado mediante una orden ejecutiva pionera en el país.

La "moratoria" pausa la emisión de permisos ambientales estatales mientras Nueva York desarrolla un marco regulatorio integral destinado a proteger la red eléctrica, el medio ambiente y los bolsillos de los consumidores frente a los altos costos de los servicios públicos.

Sobre ese marco, Hochul defendió que las tecnológicas responsables de los centros no reciban ventajas fiscales y sugirió que una de las propuestas busca que estas den a las localidades beneficios equivalentes a un millón de dólares por cada megavatio que consumen.

AOC, que representa a sectores de Queens y El Bronx en la ciudad pero recientemente ha hecho una gira en el norte del estado para movilizar votantes demócratas en las elecciones de medio mandato, aplaudió la iniciativa de Hochul y dijo que ambas abogan por las "familias trabajadoras".

Perspectivas electorales

Por su parte, Hochul elogió a AOC por usar su "voz y energía" en el estado, aseguró que están "alineadas en la lucha por la asequibilidad" y contra los "abusos de la Administración Trump", y apostó por sumar fuerzas "por el bien común" en lugar de "dividir y conquistar".

En medio de especulaciones sobre las posibles aspiraciones de AOC por un escaño en el Senado en 2028 o, incluso, la presidencia del país, Hochul respondió con cautela que estará "pendiente de lo que ella elija hacer, pero hay unas elecciones por delante ahora".

En el acto participó el también congresista demócrata Pat Ryan, representante del Valle del Hudson, que sostuvo que Hochul está "del lado del pueblo" y no de los "oligarcas", con un ataque velado a su rival Blakeman, de quien afirmó que quiere quitar "cortapisas".

Hochul lidera las encuestas y los mercados de predicciones frente a Blakeman, responsable del condado de Nassau y gran opositor de las políticas santuario de protección a inmigrantes, quien este viernes recibirá apoyo de Trump en un mítin en Syracuse.