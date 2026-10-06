Trump confía en que el Congreso apruebe su cheque de 5,000 dólares si republicanos ganan

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. ( EFE )

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que confía en que el Congreso aprobará con facilidad su controvertida propuesta de enviar a cada adulto estadounidense un cheque por valor de 5,000 dólares si su partido, el Republicano, logra imponerse en las elecciones legislativas del 3 de noviembre.

"Saldrá adelante muy fácilmente", aseguró el presidente estadounidense al ser consultado en el exterior de la Casa Blanca sobre cómo lograría que el Congreso aprobara su polémica propuesta, que él ha bautizado como "Dividendo Trump".

"Funcionará muy bien, al igual que conseguimos los 1,776 (dólares de compensación) para nuestras Fuerzas Armadas. Tal y como detectamos el fraude de Obamacare y estamos devolviendo el dinero a la gente después de que el presidente (Barack) Obama los estafara. Eso saldrá adelante muy fácilmente", afirmó el republicano tras retornar de Baltimore, donde presentó un plan para impulsar la fabricación de submarinos.

Propuesta controvertida

La promesa de Trump, formulada en la reciente Convención Republicana de Dallas, de entregar 5,000 dólares a cada ciudadano adulto si su partido conserva el control del Congreso tras las elecciones de medio mandato enfrenta importantes obstáculos presupuestarios y legislativos.

Sin embargo, no está claro que constituya una violación de las leyes federales contra la compra de votos.

El desembolso superaría el billón de dólares -alrededor de un sexto de todo el gasto presupuestario anual de EE. UU.- y tendría que ser autorizado por el Congreso, ya que el presidente no puede disponer unilateralmente de esos fondos.

El propio Trump ha reconocido que el coste del pago rondará esa cantidad, un monto que aumentaría el creciente déficit de Estados Unidos, pero el mandatario ha dicho que el gasto se compensaría con promesas de inversión en el país que él calcula en "21 billones de dólares", una cifra que representa dos tercios de todo el Producto Interior Bruto anual de Estados Unidos y que nadie además de él ha estimado o confirmado.

La legislación federal castiga a quien ofrezca dinero a una persona a cambio de que vote, se abstenga o lo haga a favor o en contra de un candidato. Sin embargo, los expertos consultados por EFE discrepan sobre si la propuesta de Trump entraría en esa categoría.