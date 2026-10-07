Tras 26 años en Estados Unidos, dominicana regresa a República Dominicana para reencontrarse con su familia

La señora Carmen Julia Caminero. ( SUMINISTRADA POR EL CONSULADO DOMINICANO DE NY )

Después de 26 años fuera de su país y tras atravesar un accidente cerebrovascular que la mantuvo hospitalizada y posteriormente en un centro de cuidados especializados en Staten Island, la dominicana Carmen Julia Caminero finalmente regresó este sábado a República Dominicana para reencontrarse con sus familiares.

Oriunda de San Cristóbal, Caminero permaneció durante meses en Estados Unidos sin familiares cercanos que pudieran acompañarla, mientras enfrentaba además dificultades migratorias que impedían su retorno a República Dominicana.

Su situación se complicó luego de que sufriera un accidente cerebrovascular que requirió su ingreso en un hospital de Staten Island. Tras su recuperación, fue trasladada a un centro de cuidados especializados, donde continuó bajo atención médica mientras sus familiares buscaban una alternativa que le permitiera regresar a su país.

Gestiones para el regreso

El retorno se produjo luego de varios meses de gestiones y trámites, hasta que finalmente Carmen Julia pudo abordar un vuelo con destino a República Dominicana, donde la esperaban sus seres queridos.

Para sus familiares, el viaje representó el cierre de un largo proceso y la posibilidad de volver a tenerla cerca después de más de dos décadas de distancia.

La mujer realizó el trayecto acompañada por personal que se encargó de garantizar que pudiera completar el viaje de manera segura, debido a que no contaba con familiares que pudieran acompañarla durante su traslado desde Estados Unidos.

La historia de Carmen Julia llegó a las autoridades dominicanas después de que sus familiares solicitaran asistencia a través del Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX), debido a las dificultades que enfrentaba para regresar al país.

El caso fue remitido al Consulado General de la República Dominicana en Nueva York, que inició las gestiones para facilitar su retorno.

El Departamento de Asuntos Comunitarios del Consulado Dominicano en NY, dirigido por Ramona Almonte, asumió la coordinación del proceso. Entre las diligencias estuvieron la obtención de la carta de ruta, la gestión del pasaje aéreo y otros procedimientos necesarios para concretar el viaje.

Almonte acompañó personalmente a Carmen Julia durante el trayecto hasta República Dominicana y se encargó de entregarla a sus familiares a su llegada.

"Dijimos: ´Sí, la vamos a ayudar´", recordó la funcionaria al referirse al momento en que recibió la solicitud de asistencia.

Para Almonte, la mayor satisfacción del proceso fue contribuir a que una dominicana pudiera regresar a su tierra y reencontrarse con sus seres queridos después de 26 años.

"Esta es mi mayor satisfacción. No una placa. Es ver a una dominicana y a los suyos cumplir su sueño de volver a abrazarla en su tierra", expresó.

El proceso contó además con el respaldo del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Asistencia consular

El regreso de Carmen Julia se suma a las labores de asistencia que realizan las representaciones consulares dominicanas en el exterior para atender a ciudadanos que enfrentan situaciones de vulnerabilidad y requieren apoyo para regresar al país.

Después de 26 años en Estados Unidos, su llegada a República Dominicana significó el reencuentro con una familia que esperaba volver a abrazarla en su tierra.