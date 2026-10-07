Mark Zuckerberg y el Gobierno Trump se alían para usar IA en la predicción de enfermedades

La organización científica Biohub, respaldada por Mark Zuckerberg y su esposa, Priscilla Chan, se alió este miércoles con el Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Google y otras instituciones para invertir 1,800 millones de dólares en el desarrollo de modelos de inteligencia artificial (IA) capaces de predecir cómo funcionan las células humanas y qué efectos tienen sobre ellas distintas enfermedades y tratamientos.

El proyecto busca crear una suerte de "célula virtual" que permita a los investigadores realizar experimentos de forma digital y anticipar qué intervenciones podrían ser más efectivas antes de probarlas en el laboratorio, de acuerdo con un comunicado de Biohub.

El objetivo es "acelerar la investigación de enfermedades y el desarrollo de nuevos medicamentos", detalló la misma fuente.

Biohub, que coordina la iniciativa, trabajará con los Institutos Nacionales de Salud (NIH) para reunir y estandarizar grandes cantidades de datos biológicos que puedan utilizarse para entrenar estos modelos.

Inversión significativa

La organización también desarrollará tecnologías para medir e interpretar el comportamiento de las células a una escala mucho mayor que la disponible actualmente.

El Departamento de Energía aportará más de 500 millones de dólares durante cinco años para investigación, medición y computación, mientras que los NIH incorporarán conjuntos de datos biomédicos desarrollados con más de 500 millones de dólares de inversión federal previa.

Google DeepMind, Isomorphic Labs y Meta aportarán conjuntamente otros 300 millones de dólares.

La iniciativa, denominada Virtual Biology Initiative, no supone que ya exista una célula virtual capaz de sustituir los experimentos reales, sino que busca construir los datos, tecnologías y modelos necesarios para hacerla posible.

Objetivos de la iniciativa

Los impulsores esperan que estas herramientas permitan identificar posibles tratamientos y experimentos prometedores antes de llevarlos al laboratorio.

El anuncio llega ocho días después de que Zuckerberg participara junto a otros de los principales ejecutivos tecnológicos, entre ellos los de Nvidia, Amazon, Microsoft y Tesla, en un almuerzo con Trump y otros altos cargos de su Gobierno en la Casa Blanca para abordar el desarrollo y las salvaguardas de la inteligencia artificial.

En ese encuentro, los empresarios acordaron principios voluntarios de seguridad para la IA y Trump defendió que el sector se autorregule.