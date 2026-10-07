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Manifestantes interrumpen a Trump dos veces durante un mitin en Texas

Los asistentes abuchearon a los manifestantes mientras Trump bromeaba sobre una persona que interrumpió su discurso, destacando su apoyo a los candidatos en Texas

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    Manifestantes interrumpen a Trump dos veces durante un mitin en Texas
    Manifestantes gritan contra el presidente de EE. UU., Donald Trump, en un acto de campaña en apoyo de los candidatos republicanos este miércoles, donde fue respaldado por los asistentes que los abuchearon y corearon consignas a favor de Estados Unidos, en San Antonio, Texas (EE.UU.). (EFE/ CARLOS RAMÍREZ)

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue interrumpido este miércoles en dos ocasiones durante un mitin en San Antonio, Texas, en apoyo de los candidatos republicanos a las elecciones legislativas de noviembre, mientras los asistentes abuchearon a los manifestantes y corearon consignas a favor de Estados Unidos.

    Interrupciones en el mitin

    • La primera interrupción ocurrió cuando una persona comenzó a perturbar el discurso y posteriormente salió del auditorio por su cuenta, mientras parecía grabarse a sí misma. Trump reaccionó con una broma y dijo qué la persona "va a volver a casa con su madre", antes de añadir qué "lo qué no sabe es qué su madre votó por Trump".

    Poco después, otra persona interrumpió el acto con una camiseta en la qué se leía "SOS Cuba" y una pareja fue escoltada fuera del recinto, mientras parte del público republicano abucheaba a los manifestantes y coreaba "Estados Unidos, Estados Unidos".

    Trump acudió a San Antonio para respaldar al candidato republicano al Senado por Texas, Ken Paxton, qué mantiene una ajustada contienda con el demócrata James Talarico, y al aspirante republicano a la Cámara de Representantes Carlos de la Cruz.

    Apoyo electoral en Texas

    El presidente ha intensificado su presencia en Texas ante la preocupación del Partido Republicano por mantener sus mayorías en el Congreso en las elecciones del 3 de noviembre.

    La visita es la tercera de Trump a Texas en menos de un mes y se produce después de qué el republicano ganara el estado por 14 puntos en las presidenciales. Sin embargo, los demócratas han logrado situarse en posiciones competitivas en varias carreras, especialmente en distritos del sur del estado con una importante población hispana.

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