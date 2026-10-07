Florida declara la emergencia ante el avance de Isaías, que podría ser huracán el jueves

ARCHIVO/Un hombre intenta sujetar un paraguas al salir de un supermercado HEB mientras la tormenta tropical Edouard se acerca el 1 de septiembre de 2026 en Port Arthur, Texas. ( AFP )

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, declaró este miércoles el estado de emergencia en 25 condados ante el avance de la tormenta tropical Isaías, que podría fortalecerse hasta convertirse en huracán el jueves y acercarse el viernes a la costa norte del Golfo de Estados Unidos.

La orden ejecutiva permite al estado movilizar suministros y personal de emergencia antes de la llegada del sistema, que afectará principalmente la costa noroccidental de Florida, conocida como Panhandle, incluida la capital estatal, Tallahassee.

DeSantis instó a los residentes a preparar sus planes de emergencia, revisar sus suministros y seguir las actualizaciones de las autoridades.

El equipo estatal de respuesta a emergencias comenzó a distribuir generadores, combustible, barreras contra inundaciones, agua potable, alimentos no perecederos, lonas y sacos de arena en Tallahassee y el área del condado de Santa Rosa, según la oficina del gobernador.

Impacto previsto

Aunque el posible impacto directo se concentra en la costa norte del Golfo, las autoridades advirtieron de lluvias intensas, fuertes vientos, inundaciones costeras y posibles tornados aislados en el norte de Florida.

La saturación de los suelos por las lluvias recientes también podría aumentar el riesgo de inundaciones repentinas.

La tormenta tropical Isaías se formó este miércoles en el Golfo de México, donde avanza hacia el noreste con la previsión de fortalecerse rápidamente y convertirse en huracán el jueves, antes de acercarse el viernes a la costa norte del Golfo de Estados Unidos, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés).

El centro de Isaías se encontraba a unos 460 kilómetros (285 millas) al oeste de Progreso, México, y a 935 kilómetros (580 millas) al suroeste de la desembocadura del río Misisipi.

Avanzaba hacia el este-noreste a unos 13 kilómetros por hora (8 millas por hora), con vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora (40 millas por hora).

El NHC prevé entre 7.5 y 15 centímetros (3 y 6 pulgadas) de lluvia entre el viernes y el fin de semana en la costa norte del Golfo de Estados Unidos, desde el sureste de Luisiana hasta el Panhandle de Florida, con acumulados localizados de hasta 25 centímetros (10 pulgadas).

Isaías es la novena tormenta con nombre de la temporada de huracanes del Atlántico, después de Arthur, Bertha, Cristóbal, Dolly, Edouard, Fay, Gonzalo y Hanna.

Hasta ahora no se ha formado ningún huracán en la temporada, que registra un ritmo inferior al promedio, mientras la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés) rebajó en agosto su previsión a un máximo de 13 tormentas con nombre.