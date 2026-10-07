Trump dice que "no se arrepiente" de apoyar al candidato republicano al Senado por Texas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este miércoles que "no se arrepiente" de apoyar al candidato republicano al Senado por Texas, Ken Paxton, pese a su desventaja en las encuestas, que amenaza con poner fin al dominio republicano en el estado.

En declaraciones a reporteros en la Oficina Oval, el mandatario afirmó que Paxton sería un "gran senador" si resulta elegido: "No tengo ningún arrepentimiento en absoluto", agregó.

Trump respondió así a una pregunta sobre unos audios filtrados recientemente a medios estadounidenses, en los que se escucha a Paxton criticar la gestión del presidente y asegurar que la convención republicana celebrada en Dallas en septiembre perjudicó sus perspectivas electorales.

Desventaja en las encuestas

El rival de Paxton, el demócrata James Talarico, ha ganado terreno en las encuestas de intención de voto y el promedio de RealClearPolling lo sitúa hoy 3,1 puntos por delante del republicano.

Una victoria demócrata en Texas, que eligió por última vez a un senador de ese partido en 1988, representaría un giro histórico en la política del estado y un revés para los republicanos a nivel nacional.

Trump tiene previsto viajar hoy a San Antonio para participar en un mitin junto a Paxton, actual fiscal general de ese estado, en la que será su cuarta visita a Texas en menos de dos meses.

Críticas y factores externos

Según un audio publicado este martes por el medio digital Axios, Paxton atribuyó durante un evento de recaudación de fondos su desventaja en las encuestas a la guerra con Irán y al aumento del precio de los combustibles derivado del bloqueo del estrecho de Ormuz.

"Es la guerra, son los precios de la gasolina, es el diésel", se escucha decir a Paxton.

El republicano admitió que el elevado costo de la vida es, "por mucho", su mayor problema y que su campaña está "teniendo dificultades con las cifras".

La guerra con Irán, las políticas económicas de la Administración de Trump y la violencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) amenazan con pasar factura a los republicanos en las elecciones, en las que podrían perder su actual mayoría en ambas cámaras del Congreso.