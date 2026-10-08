Obama se implica en la campaña y pide el voto por candidatos demócratas de Georgia y Maine

El expresidente de Estados Unidos Barack Obama expresó este jueves su respaldo a los candidatos demócratas al Senado por los estados decisivos de Georgia y Maine, reforzando así su implicación en la campaña para las elecciones de medio mandato del próximo 3 de noviembre.

La presencia de Obama contrasta con la de los otros expresidentes demócratas del país, Joe Biden y Bill Clinton, quienes han mantenido un perfil bajo hasta ahora.

El que fuera presidente entre 2009 y 2017 ha comenzado a difundir un mensaje a través de la radio y la televisión en el que pide el voto para el senador demócrata por Georgia Jon Ossoff, quien busca su reelección.

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"Al votar por Jon Ossoff, tenemos la oportunidad de proteger el derecho al voto, defender los derechos civiles y ayudar a construir una economía que funcione para todos", asegura Obama en su mensaje, pocos días antes del inicio de la votación anticipada en Georgia y a menos de un mes de la jornada electoral.

"El costo de la gasolina, los alimentos y la atención médica está fuera de control", añade el expresidente.

Ossoff aventaja en diez puntos al candidato republicano Mike Collins, apoyado por el presidente, Donald Trump, según la encuesta más reciente recogida por The New York Times.

En Maine

Obama también difundió un vídeo de respaldo al candidato demócrata por Maine, Troy Jackson, quien busca arrebatar el escaño a la senadora republicana Susan Collins en una contienda clave para las aspiraciones demócratas de recuperar la mayoría en el Senado.

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En ese mensaje, el expresidente recuerda elogia la labor de Jackson "para aumentar los salarios, reducir los precios de los medicamentos recetados y ofrecer almuerzos gratuitos a los estudiantes de Maine".

En Maine, según el último sondeo de The New York Times/Siena, Collins cuenta con una intención de voto del 49 %, frente al 46 % de Jackson.

El expresidente acelera así su implicación en este mes decisivo de la campaña, después de que el lunes se conociera que acompañaría al candidato demócrata al Senado por Míchigan, Abdul El-Sayed, en un mitin en Detroit.

Las encuestas reflejan una ventaja demócrata de unos siete puntos sobre los republicanos a menos de un mes de la cita con las urnas, en la que se renovarán todos los escaños de la Cámara de Representantes y un tercio de los del Senado.