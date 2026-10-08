Trump atribuye a "fake news" el revuelo por sus palabras sobre destrucción de Los Ángeles

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, atribuyó este jueves a las "fake news" (noticias falsas) el revuelo que han creado las declaraciones que realizó en un mitin en Nebraska en las que dijo que Irán puede "destruir" Los Ángeles y San Diego "como un pequeño precio a pagar".

"Las noticias falsas y artificiales andan diciendo por ahí que estoy invitando al enemigo a bombardear San Diego y Los Ángeles cuando, en realidad, de lo que hablaba era de que, un aumento temporal en el precio de la gasolina, es un precio bajo a pagar para evitar que Irán tenga un arma nuclear", escribió el mandatario en su cuenta en la red Truth Social.

La frase literal que Trump pronunció en el mitin de Nebraska el pasado lunes y desató una oleada de críticas fue: "podrían destruir una ciudad. Que destruyan Los Ángeles, que destruyan San Diego. Este es un precio muy pequeño a pagar, y todo habrá terminado muy pronto".

Reacciones políticas

El revuelo fue tal que alcanzó no solo a miembros del partido demócrata, como el gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, o la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, sino también provocaron la reacción del candidato republicano de San Diego a la Cámara de Representantes, Jim Desmond.

"Discrepo rotundamente de los comentarios del presidente Trump. Estados Unidos debe plantar cara a Irán y defender nuestros intereses, pero la responsabilidad primordial de nuestro Comandante en Jefe es proteger al pueblo estadounidense y a nuestra nación", escribió el candidato republicano en su cuenta de X.

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Contexto electoral

Trump intentó con su mensaje en Truth tomar distancia de unas declaraciones que complican el horizonte electoral del Partido Republicano ante las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre en un momento en que las encuestas los sitúan en desventaja frente a los demócratas.

"Lo único que hacía era una comparación entre pagar un poco más por la gasolina durante un tiempo breve y el bombardeo de nuestras principales ciudades. Todo el mundo lo sabía, las noticias falsas también lo sabían, pero siguen diciendo que le pido al enemigo que bombardee dos ciudades que amo".