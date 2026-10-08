El huracán Isaías crece a categoría 2 mientras se dirige al sur de EE. UU.

Imagen cedida por la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) a través del Centro Nacional de Huracanes (NHC) estadounidense donde se muestra el pronóstico de la trayectoria de la tormenta tropical Isaías en el Golfo de México hacia Estados Unidos. ( TOMADO DEL X DE LA NOAA )

El huracán Isaías se intensificó este jueves a categoría 2, con vientos máximos de 100 millas por hora (155 kilómetros por hora), mientras se dirige al sur de Estados Unidos, donde podría tocar tierra entre el viernes y el sábado, advirtió el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés).

El fenómeno, el primer huracán de la temporada del Atlántico, estaba en el último reporte del NHC a 345 kilómetros (215 millas) al norte de Progreso, en México, y 525 kilómetros (325 millas) al sur de la boca del río Misisipi, mientras se desplaza hacia el noreste a 19 kilómetros por hora (12 millas por hora).

"Se espera un fortalecimiento adicional hasta la primera hora del viernes, e Isaías debe seguir siendo un huracán peligroso a medida que se acerca a la costa norte del Golfo el viernes por la noche", alertó el organismo meteorológico.

Impacto en la costa

El ciclón, que tocará tierra entre Alabama y Florida la noche del viernes o madrugada del sábado, traerá "vientos dañinos" en dichos estados, en Misisipi y Georgia, según el pronóstico.

También traerá "fuertes lluvias" a la costa central del Golfo de en Estados Unidos y "gran parte" del sureste desde el viernes hasta el fin de semana, con posibles "inundaciones repentinas y urbanas considerables, junto con inundaciones significativas de los ríos", lo que podría también afectar a Carolina del Norte y del Sur.

Medidas anunciadas

Ante la llegada del huracán, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció este jueves que alista el despliegue de más de 12,000 oficiales, incluyendo 5,000 militares de la Guardia Nacional, ante el próximo impacto del huracán, como categoría 2 o 3, por lo que también declaró una emergencia en 25 condados del estado.

La gobernadora de Alabama, Kay Ivey, también decretó una emergencia para 40 condados, mientras que en Florida hay órdenes de evacuación en los condados de la región del Panhandle, en el noroeste del estado, que será la más afectada, de acuerdo con la previsión del NHC.

Este es el primer huracán de la temporada del Atlántico, que hasta ahora había reportado un mínimo récord de actividad por el fenómeno de El Niño, que implica aguas más cálidas de lo usual y más ciclones en el Pacífico, pero menos tormentas en el Atlántico.