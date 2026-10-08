Texas ejecuta al primer reo en EE.UU. desde el fallido intento de ejecución de Christa Pike

Texas ejecutó este miércoles a Jamaal Howard, de 46 años, en la primera consumación de una pena de muerte en Estados Unidos desde que la reclusa Christa Pike sobreviviera la semana pasada a un fallido procedimiento de inyección letal en Tennessee, un caso que había puesto bajo escrutinio el uso del pentobarbital.

Howard fue declarado muerto a las 20:03 hora local (01:03 GMT del 8 de octubre) en la prisión estatal de Huntsville, después de recibir una dosis de pentobarbital, el mismo fármaco utilizado en el intento de ejecución de Pike.

Sus abogados habían pedido sin éxito a los tribunales que suspendieran el procedimiento por considerar que la calidad de los fármacos empleados por Texas podía tener riesgos similares a los del caso de Tennessee.

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Dos dosis de pentobarbital

Pike, de 50 años, sobrevivió el pasado 30 de septiembre después de recibir dos dosis de pentobarbital y permanece hospitalizada, consciente y hablando, según sus abogados.

Su equipo legal sostiene que durante el procedimiento hubo problemas para ubicar las vías intravenosas y que parte del fármaco pudo haber entrado en los tejidos en lugar de llegar al torrente sanguíneo.

Howard había sido condenado a muerte por el asesinato en 2000 de Vickie Swartout, de 42 años, a quien disparó durante el robo de una tienda en Silsbee, Texas.

Sus abogados también alegaron que tenía una discapacidad intelectual, pero los tribunales estatales y el Tribunal Supremo de EE.UU. rechazaron sus últimos recursos y permitieron la ejecución.

Howard es el séptimo hombre ejecutado en Texas este año y el número treinta en Estados Unidos.