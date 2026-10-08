Un dominicano fue herido de bala por el ICE durante operación migratoria en Nueva York

Primer plano de la inscripción «POLICE ICE» en la parte posterior de un chaleco resistente a puñaladas que lleva un oficial de policía del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en el lugar del incidente. ( SHUTERSHOOK )

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) identificó como dominicano al hombre herido de bala por uno de sus agentes durante una operación migratoria en un barrio ubicado entre el Brox y Manhattan, en Nueva York, y justificó la actuación al asegurar que el individuo tiene antecedentes penales y vínculos con la banda Trinitarios.

Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), los agentes realizaban una operación selectiva para detener al hombre, al que describió como un inmigrante en situación irregular con una condena previa por hurto mayor y arrestos anteriores por agresión, robo, posesión de drogas y tenencia de armas.

El organismo afirmó además que el hombre tiene vínculos con la banda Trinitarios, a la que atribuyó el tiroteo contra un agente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) el año pasado.

Detalles del incidente

También señaló que la Policía de Nueva York lo detuvo en diciembre de 2023, pero lo puso en libertad días después debido a las políticas de ciudad santuario, que limitan la cooperación de las autoridades locales con los organismos federales de inmigración.

El tiroteo ocurrió alrededor de las 16:00 hora local (22:00 GMT), cuando uno de los agentes del ICE disparó su arma e hirió al hombre, que permanece con vida y fue trasladado a un hospital de la zona.

Reacciones y pesquisas

Según el DHS, los agentes le prestaron asistencia médica inmediatamente después del disparo.

Por su parte, la organización proinmigrante Make the Road New York exigió una investigación exhaustiva y que los responsables rindan cuentas.

La entidad calificó el suceso de "horrible y desgarrador" y señaló que, según los informes que cita, el hombre estaba en su coche con un niño de cinco años en el asiento trasero cuando recibió el disparo.

El FBI y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) participan en las pesquisas. El incidente continúa bajo investigación, según las autoridades federales. EFE