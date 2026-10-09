Ocasio-Cortez exige a gran almacén que no ceda sus estacionamientos a ICE tras tiroteo

Primer plano de la inscripción «POLICE ICE» en la parte posterior de un chaleco resistente a puñaladas que lleva un oficial de policía del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en el lugar del incidente. ( SHUTTERSTOCK )

La congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez exigió a la cadena de grandes almacenes Target que deje de ofrecer sus estacionamientos como bases de operaciones para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), tras el tiroteo del jueves en el barrio neoyorquino de Marble Hill en el que un agente de ICE hirió de bala a un hombre en presencia de su hijo de cinco años.

A través de un comunicado emitido tras el incidente, la legisladora por Nueva York calificó de "inaceptable" que Target permita el uso de sus estacionamientos para operativos migratorios, advirtiendo de que esta práctica pone en peligro a la comunidad vecinal.

"La corporación Target debe dejar de ofrecer sus propiedades en El Bronx como bases de operaciones privadas para el ICE, cumpliendo con las peticiones de los funcionarios de Nueva York. Que Target abra estacionamientos comerciales activos para actividades paramilitares es inaceptable y pone en riesgo a toda la comunidad", denunció la congresista.

El reclamo de Ocasio-Cortez se produce a raíz de lo ocurrido en Marble Hill, donde un agente federal disparó e hirió a Oscar Belgal, un dominicano de 28 años, mientras este se encontraba en su automóvil junto a su hijo menor, quien resultó ileso.

Ocasio-Cortez, además, exigió una "investigación completa e independiente" sobre el tiroteo y la publicación "inmediata y total" de las imágenes captadas por las cámaras corporales de los agentes desplegados.

"ICE es una agencia paramilitar y de vigilancia rebelde y sin ley. No pertenece a la ciudad de Nueva York y no debería existir en los Estados Unidos. Abolir el ICE", concluyó la legisladora demócrata.

El suceso ha desencadenado una fuerte pugna política entre las autoridades locales y el Gobierno federal de Donald Trump.

Respuesta oficial federal

El alcalde de la Gran Manzana, Zohran Mamdani, acusó a los agentes federales de aterrorizar a las comunidades locales y exigió el cese de las redadas en la urbe.

Por su parte, el secretario de Seguridad Nacional de EE.UU., Markwayne Mullin, arremetió contra Mamdani por sus declaraciones y defendió la actuación federal, alegando que los agentes desconocían la presencia del menor en el automóvil y acudían a detener a Belgal por su presunta vinculación con un tiroteo previo contra un agente fuera de servicio.