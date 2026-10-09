×
Versión Impresa
Edición Impresa.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Edición RD
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Horóscopos
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Netflix
Añadir Diario Libre en GoogleNetflix

Netflix planea despedir al 5 % de su plantilla

Se estima que la plantilla actual de la plataforma ronda los 17,000, lo que elevaría el recorte a cerca de 850

    Expandir imagen
    Netflix planea despedir al 5 % de su plantilla
    El logo de Netflix en una pantalla. (ARCHIVO/DIARIO LIBRE)

    Netflix planea despedir al 5 % de su plantilla y podría anunciarlo la próxima semana, según informó Puck News, que cita fuentes anónimas.

    Netflix informó que tenía unos 16,000 empleados a tiempo completo a finales de 2025, por lo que un recorte del 5 % equivaldría a cerca de 800 puestos de trabajo.

    Puck, que dio a conocer el plan, estima la plantilla actual en unos 17,000, lo que elevaría el recorte a cerca de 850.

    Despidos previos 

    La última vez que Netflix tuvo recortes importantes fue en 2022, que despidió a 450 empleados, después de que tuviera una pérdida neta de 200,000 suscriptores en el primer trimestre de ese año.

    No obstante, en febrero de este año, la empresa despidió a varias decenas de empleados de su equipo global de producto, después de que Netflix ascendiera a su directora de tecnología, Elizabeth Stone, a directora de producto y tecnología, según informó Deadline.

    El posible recorte se suma a una ola reciente de despidos en empresas de entretenimiento y tecnología.

    Netflix enfrenta presión de los inversionistas porque sus acciones han caído más de 40 % en un año y el tiempo que sus usuarios dedican a la plataforma casi no crece.

    El codirector ejecutivo, Ted Sarandos, reconoció a finales de septiembre, en una conferencia de Bloomberg, que la empresa no está creciendo tan rápido como quisiera y que trabaja para acelerar ese crecimiento. 

    TEMAS -

      Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español. 