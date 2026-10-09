Florida suspende la ejecución de un reo que alegaba demencia severa

Foto de archivo de Ron DeSantis, gobernador del estado de Florida. ( AP )

El gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, suspendió la ejecución prevista para el próximo martes de un hombre de 74 años que alegaba padecer demencia severa e insuficiencia cardíaca, mientras este estado del sur de Estados Unidos se encamina a un récord estatal de penas de muerte.

DeSantis retiró la orden de ejecución, que iba a ser la decimoséptima del año en el estado, según una carta enviada al alcaide de la prisión estatal de Florida, Randall Polk, difundida por medios locales.

El condenado es William Lee Thompson, sentenciado por el asesinato, secuestro y tortura de Sally Ivester en 1976 en un motel de Miami.

Inicialmente, la pena capital iba a aplicarse en septiembre, pero el gobernador la aplazó provisionalmente ante los argumentos de la defensa, que sostuvo que su demencia avanzada lo incapacitaba para ser ejecutado.

Además, los letrados señalaron que se encontraba en un delicado estado de salud a causa de una insuficiencia cardíaca.

El segundo ejecutado

Thompson iba a ser la segunda persona ejecutada el martes en Florida, junto a James Robertson, condenado a muerte por el asesinato de su compañero de celda en 2008.

La decisión de DeSantis es poco habitual, especialmente en un momento en el que Florida lidera ampliamente el balance de ejecuciones en Estados Unidos, con 16 de las 30 registradas en lo que va de año en todo el país.

El estado batió su récord de ejecuciones en un mismo año con 19 en 2025, cifra que prevé igualar el próximo 5 de noviembre, cuando aplique la pena capital a Jesse Guardado, de 64 años.

Este récord, sin embargo, se produce en medio de la controversia por la pena de muerte en Estados Unidos tras la ejecución fallida de Christa Pike el pasado 30 de septiembre, cuando la reclusa de 50 años sobrevivió a dos dosis de inyección letal en Tenesssee.