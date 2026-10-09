El estado de Georgia declara la emergencia por el impacto del huracán Isaías en EE. UU.

Posición del huracán Isaías, que tocaría tierra entre Alabama y Florida la noche del viernes o madrugada del sábado. ( TOMADA DEL PORTAL DEL CENTRO NACIONAL DE HURACANES DE ESTADOS UNIDOS (NHC, EN INGLÉS). )

El estado de Georgia se sumó a las emergencias que han declarado Florida y Alabama por el esperado impacto en el sur de Estados Unidos del huracán Isaías, que este viernes alcanzó la categoría 3 con vientos máximos sostenidos de 120 millas por hora (193 kilómetros por hora).

El gobernador de Georgia, Brian Kemp, decretó la emergencia para desplegar recursos y movilizar equipos de respuesta antes del impacto de Isaías, que tocaría tierra entre Alabama y Florida la noche del viernes o madrugada del sábado, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, en inglés).

El mandatario estatal, del partido Republicano, exhortó en un pronunciamiento a los habitantes "a tomarse esta tormenta en serio y a prepararse desde ahora, abasteciéndose de alimentos, baterías, linternas, agua y otros artículos de primera necesidad", al prever posibles afectaciones el fin de semana.

"Como siempre hacemos ante eventos meteorológicos, esperamos lo mejor pero nos preparamos para lo peor", apuntó Kemp.

Primero del Atlántico

Isaías, el primer huracán de la temporada del Atlántico y el primero que podría tocar tierra en Estados Unidos continental en dos años, alcanzó este viernes la categoría 3, con lo que se considera un ciclón mayor, informó el NHC.

En el último informe del centro meteorológico, a las 13:00 horas del este de Estados Unidos, el ciclón estaba a 160 millas (255 kilómetros) al sur de Pensacola, en Florida, y a 130 millas (210 kilómetros) al sureste de la boca del río Misisipi.

El huracán traerá una "marejada ciclónica que amenaza la vida y vientos devastadores" en las zonas costeras del noroeste de Florida y el sur de Alabama, según el reporte, pero el NHC también prevé afectaciones en Misisipi, Georgia y Carolina del Sur y del Norte, incluyendo posibles inundaciones.

En total, más de 20 millones de personas residen en áreas amenazadas por el impacto de Isaías.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, informó en una conferencia de prensa por la mañana del despliegue de más de 16,000 electricistas de Florida y 5,000 efectivos de la Guardia Nacional, además de avisar que son las "últimas horas" para evacuar las zonas afectadas en el Panhandle, región del noroeste del estado.