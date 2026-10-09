Más de 16,000 electricistas de Florida se preparan para el huracán Isaías en EEUU

Imagen difundida por el Centro Nacional de Huracanes (NCH) de Estados Unidos este jueves, del huracán Isaías que podría tocar tierra la noche del viernes o madrugada del sábado entre Alabama y Florida, según el NHC y por el que el Gobierno de Florida alista el despliegue de más de 12,000 oficiales, incluyendo militares, según anunció el gobernador de dicho estado, Ron DeSantis. ( EFE/ NHC /SOLO USO EDITORIAL )

Más de 16,000 electricistas de Florida y 5,000 efectivos de la Guardia Nacional de Florida se preparan para el impacto de Isaías, ahora huracán de categoría 3, en el sur de Estados Unidos, informó este viernes el gobernador de dicho estado, Ron DeSantis, quien avisó que son las "últimas horas" para evacuar.

El ciclón, que tocará tierra la noche del viernes o madrugada del sábado entre Florida y Alabama, se ha convertido en un huracán mayor al acercarse a las 120 millas por hora (193 kilómetros por hora), por lo que es una "tormenta significativa", advirtió DeSantis desde Pensacola, una de las ciudades más afectadas.

"Están en las últimas horas para poder ejecutar su plan de preparación si han recibido instrucciones de evacuar", alertó. "Lo principal es asegurarse de mantenerse a salvo, usted, su familia y sus mascotas. Es el momento de tomar esas decisiones y ejecutar esos planes para que superemos esto con el menor daño", añadió.

El mandatario estatal, quien ha declarado una emergencia por Isaías, el primer huracán de la temporada del Atlántico, destacó el despliegue de 16,000 operarios de la empresa eléctrica Florida Power & Light (FPL), al recordar que, tras el huracán Milton en 2024, restauraron la luz a 4.2 millones de clientes en 72 horas.

"Deben dar por sentado que perderán la energía eléctrica", avisó el funcionario, del partido Republicano, a los habitantes.

Impacto energético

El gobernador recordó también que la Guardia Nacional de Florida ha desplegado a más de 5,000 elementos, que se suman a más de 1,000 del Departamento de Transporte del estado y cerca de 400 de la Guardia Estatal.

Como consecuencia del huracán, el 62.89 % de la producción diaria de petróleo y el 57.35 % de la de gas natural del golfo de México se suspendió, según informó el jueves la Administración de Minerales Marinos (MMA, por sus siglas en inglés).

En este contexto, DeSantis reiteró que el estado dispondrá 500,000 galones (casi 1.9 millones de litros de gasolina), 1 millón de galones (3.78 millones de litros) de diésel, 35,000 galones (132,489 litros) de combustible de aviación, más de 1,000 generadores de energía y 1.1 millones de botellas de agua.

Isaías, el primer huracán que tocará tierra en Estados Unidos continental en dos años, creció este viernes a categoría 3, mientras se acerca a tierra en el sur de Estados Unidos, donde amenaza a más de 20 millones de personas, según el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés).

Además de Florida, la gobernadora de Alabama, Kay Ivey, decretó una emergencia para 40 condados, y el NHC también prevé afectaciones en Misisipi, Georgia y Carolina del Sur y del Norte.