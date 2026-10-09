Juez federal prohíbe a ICE deportar al dominicano herido durante detención en Nueva York

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) custodian el centro de detención de inmigrantes Delaney Hall, Nueva Jersey (EE.UU.), en una fotografía de archivo. ( EFE/ ÁNGEL COLMENARES )

Un juez federal ordenó este viernes al Servicio de Inmigración y Aduanas de EE. UU. (ICE) que no deporte al dominicano herido ayer durante su detención en Nueva York, cuando los agentes dispararon al vehículo donde se encontraba con su hijo menor.

El juez Paul Oetken prohibió a ICE deportar a Oscar Belgal, de 28 años, mientras evalúa una moción de emergencia de sus abogados para que sea puesto en libertad, y ordenó a la agencia mantenerlo en custodia en Nueva York o Nueva Jersey, recoge The New York Times.

Belgal ha sido internado esta tarde en la cárcel Metropolitan Detention Center (MDC), ubicada en Brooklyn, tras ser trasladado desde la custodia de ICE en Newark (Nueva Jersey), indicó un fiscal federal al canal ABC.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que vincula a Belgal con la pandilla de los Trinitarios, había indicado previamente que el hombre fue trasladado a un centro de detención fuera de la ciudad de Nueva York debido a su "extenso historial delictivo y antecedentes de fuga".

El DHS y el FBI investigan el tiroteo ocurrido el jueves en el barrio de Marble Hill, en el norte de Manhattan, durante la operación federal de arresto en la que el hombre recibió un disparo en el cuello mientras se encontraba en su vehículo con su hijo de 5 años, que resultó ileso.

Según informaron los fiscales en una segunda audiencia celebrada esta tarde, ante el juez John Cronan, Belgal fue dado de alta de un hospital cercano al lugar de su detención en torno a las 10 de la noche del jueves, e ICE lo transportó a Nueva Jersey, indica el Times.

Paige Austin, abogada de la organización proinmigrante Make The Road, que representa a Belgal, dijo a los medios que pasó la noche en "una celda, no una cama de hospital", y que este afirma que siente "dolor" y que "aún tiene una bala en su cuerpo", recogen los dos medios.

Impacto social

El fiscal del distrito de El Bronx, Darcel Clark, dijo este viernes que también está investigando los disparos de agentes de ICE contra Belgal, mientras crece la polémica sobre la operación para la detención del hombre, que el Gobierno defiende y las autoridades de Nueva York rechazan.

La gobernadora del estado, Kathy Hochul, dijo en una entrevista con MS NOW que el hijo de Belgal está sano y salvo reunido con su madre, pero está "traumatizado" y "no habla".

Varias organizaciones proinmigrantes han convocado esta tarde una protesta en la plaza de Foley Square, en Manhattan, para "reclamar rendición de cuentas por el tiroteo" y reclamar que el DHS publique todas las imágenes del suceso, investigaciones y la abolición de ICE.