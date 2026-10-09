Oscar Belgal, el dominicano herido por ICE, es enviado a un centro de detención fuera de Nueva York

El dominicano Oscar Belgal fue trasladado a un centro de detención fuera de la ciudad debido a su "extenso historial delictivo y antecedentes de fuga", informó el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS).

El DHS y el FBI investigan el tiroteo ocurrido en el barrio de Marble Hill, en el norte de Manhattan, durante una operación federal de arresto en la que el hombre recibió un disparo en el cuello mientras se encontraba en su vehículo con un niño de cinco años, que resultó ileso.

La agencia federal aseguró que Belgal, a quien vincula con la pandilla dominicana de los Trinitarios, "utilizó su coche como un arma" al intentar embestir a los agentes que ejecutaban una orden de arresto.

El secretario del DHS, Markwayne Mullin, señaló en un comunicado que, luego de que los agentes bloquearan el vehículo que conducía Belgal, este se negó a salir del coche y aceleró hacia los funcionarios, que abrieron fuego. Según Mullin, los agentes desconocían que había un niño en el interior del automóvil.

El hombre sufrió una herida superficial de bala en el cuello y fue trasladado a un hospital cercano por agentes de la Policía de Nueva York (NYPD), que acudieron al lugar después de los disparos. La comisionada de la policía, Jessica Tisch, indicó que al menos un agente federal disparó siete veces.

Indignación en Nueva York

Este nuevo incidente con ICE ha avivado la indignación en Nueva York, donde manifestantes han protestado contra las operaciones migratorias y exigen la salida de la agencia de la ciudad.

Al margen, el DHS arremetió contra Nueva York por sus políticas de ciudad santuario, que limitan la cooperación municipal con las autoridades federales de inmigración, y acusó al alcalde, Zohran Mamdani, de difundir "numerosas mentiras" sobre el incidente.

El alcalde dijo que los agentes vestían chalecos de construcción y llevaban máscaras que ocultaban sus rostros, lo que dificultaba identificarlos. Además, acusó a ICE de sembrar el caos y el terror y de socavar la seguridad pública.

Por su parte, la agencia cuestionó que Mamdani se refiriera a Belgal como "un neoyorquino" y reiteró que se trata de un inmigrante sin autorización para permanecer en el país y con antecedentes penales.

Según el DHS, desde el comienzo del segundo mandato del presidente Donald Trump, en enero de 2025, ICE ha arrestado a cerca de 12,000 presuntos miembros de pandillas y a más de 2,236 personas a las que la agencia califica como "terroristas" o sospechosos de terrorismo.