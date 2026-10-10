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Trump sugiere rebautizar el Atlántico o el Pacífico como "océano Trump"

El presidente también sugirió cambiar el nombre del estado de Nuevo México a Nueva América

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    Trump sugiere rebautizar el Atlántico o el Pacífico como océano Trump
    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (EFE)

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió este sábado rebautizar el océano Atlántico o el Pacífico con su nombre o llamarlo "el océano de las Américas".

    "Necesitamos un río y necesitamos un océano. Así que he estado pensando en el Atlántico o en el Pacífico. Lo llamaremos océano Trump u océano de las Américas", bromeó durante un mitin en Clarksville, en el estado de Tennessee, entre risas y aplausos.

    El mandatario aseguró que EE. UU. necesita un océano y un gran río a su nombre después de ordenar que el Golfo de México fuera rebautizado como el golfo de América y el lago de Ontario como el lago de América.

    "Antes de irme, creo que deberíamos tener un océano. Y necesitamos un gran río", aseveró.

    RELACIONADAS

    Propuestas de cambio

    Sin embargo, descartó cambiar el nombre del río Hudson, que atraviesa Nueva York, cuyo nombre homenajea al explorador Henry Hudson.

    "Hizo un buen trabajo preparando ese lío hace mucho tiempo", dijo Trump al respecto.

    • También rechazó la posibilidad de cambiar el nombre del río Misisipi.

    El presidente de Estados Unidos tiene la potestad de ordenar cambios en los nombres oficiales de accidentes geográficos utilizados por las agencias federales y ya es decisión de las empresas privadas seguirlo o no; aun así, hasta ahora ha encontrado bastante respaldo.

    Además del golfo y el lago, Trump sugirió cambiar el nombre del estado de Nuevo México a "Nueva América".

    Cambios propuestos

    Esta propuesta, en cambio, no parece ser igual de sencilla que la de los accidentes geográficos, ya que puede que se tuviera que consultar a los habitantes de ese estado y una reforma de la Constitución del estado.

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