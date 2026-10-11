Los dominicanos en España podrán solicitar el pasaporte electrónico desde este martes

El cónsul general, José Marte Piantini, y el director general de Pasaportes, Lorenzo Ramírez. ( SUMINISTRADA A DIARIO LIBRE )

Los dominicanos residentes en España podrán solicitar el pasaporte electrónico en el Consulado General de la República Dominicana en Madrid a partir del próximo martes 13 de octubre.

Las autoridades señalaron en una nota de prensa que la apertura del servicio forma parte de su expansión en el exterior, iniciada el mes pasado en tres de los estados con mayor población dominicana en Estados Unidos.

La presentación del documento estuvo encabezada por el cónsul general, José Marte Piantini, y el director general de Pasaportes, Lorenzo Ramírez.

Marte Piantini señaló que el servicio permitirá a los dominicanos tramitar el nuevo documento de viaje en su país de residencia a través de la representación consular.

En tanto, Ramírez recordó que la nueva libreta de viaje incorpora una página de datos elaborada en policarbonato, grabado láser y un chip con información biométrica del titular.

Según el funcionario, estos elementos refuerzan la seguridad y facilitan la verificación de la autenticidad del documento y de la identidad de su portador durante los controles migratorios.

Acuerdo con Inposdom

Durante la actividad también se anunció la próxima firma de un acuerdo con el Instituto Postal Dominicano (Inposdom) para el transporte y la entrega de las libretas, tanto en el territorio nacional como en el exterior.

De acuerdo con lo informado, el convenio busca facilitar la distribución de los pasaportes hacia los distintos puntos de servicio, ante la ampliación de su expedición.