Florida ejecutarán a reo que mató a su compañero de celda para que lo condenaran a muerte

Florida tiene previsto ejecutar este martes a James Robertson, un reo que mató a su compañero de celda para que lo condenaran a la pena de muerte, mientras crece la polémica en Estados Unidos tras la fallida inyección letal de una reclusa, Christa Pike, en Tennessee.

James Robertson, de 62 años, recibirá una inyección letal a las 12:00 p.m. hora local en la Prisión Estatal de Florida en Raiford, en el norte del estado, con lo que se convertirá en la decimoséptima ejecución de Florida en lo que va del año, que en 2025 marcó un récord estatal con 19.

El estado iba a ejecutar a dos personas en un mismo día, pero el gobernador Ron DeSantis frenó por ahora la muerte de William Lee Thompson, de 74 años, porque padece demencia, según su defensa.

Robertson está condenado por estrangular en 2008 a su compañero de celda, Frank Hart, en una prisión del suroeste de Florida, donde él cumplía condenas por robos, armas, ataques y una agresión sexual, pero él confesó que asesinó para que lo condenaran a muerte, según el Tribunal Supremo de Florida.

Controversia en Tennessee

Esta ejecución ocurre en medio de la controversia nacional por el caso de Pike, la única mujer condenada a muerte en Tennessee en más de 200 años y quien sobrevivió el 30 de septiembre a la inyección letal, algo sin precedentes en la era moderna de la pena capital en el país, según el Death Penalty Information Center (DPIC).

Las autoridades de Tennessee sostuvieron que siguieron el protocolo, y el gobernador, el republicano Bill Lee, ordenó una revisión independiente y suspendió las ejecuciones que quedaban este año, según el DPIC.

Reacciones y protestas

DeSantis firmó la orden de ejecución de Robertson el 1 de octubre, al día siguiente del intento fallido en Tennessee.

Estados Unidos suma 30 ejecuciones este año, 16 de ellas en Florida, más que los otros cinco estados que las aplicaron juntos, según el DPIC.

Decenas de líderes evangélicos latinos se reunirán este martes en Tallahassee, la capital de Florida, para pedir a DeSantis que suspenda las ejecuciones, según anunció la organización evangélica Mission Talk.

Le entregarán una carta firmada por más de 70 obispos, pastores y otros líderes de iglesias latinas del estado.

El fundador y presidente de Mission Talk, Agustín Quiles, acusó al gobernador de haber convertido a Florida en la capital de las ejecuciones de Estados Unidos mientras el resto del país se aleja de la pena de muerte.

Florida tiene fijadas otras dos ejecuciones, el 20 de octubre y el 5 de noviembre, y si se cumplen ambas igualará las 19 de 2025, un récord en su historia moderna.