Cristianos latinos piden a Florida pausar la pena de muerte tras ejecución fallida de Christa Pike

Christa Pike es la presa estadounidense que ha sobrevivido tras recibir dos inyecciones letales en Tennessee (EE.UU.). ( EFE )

Líderes cristianos latinos pidieron este martes al gobernador de Florida, Ron DeSantis, que pause la pena de muerte en el estado, que concentra más de la mitad de las ejecuciones en Estados Unidos, tras la polémica por la fallida inyección letal de Christa Pike en Tennessee.

Mientras Florida ejecutaba a su decimoséptimo reo en lo que va del año, más de 70 pastores evangélicos entregaron una carta en Tallahassee, capital estatal, para solicitar "misericordia" a DeSantis, al señalar que Florida se encamina a igualar su récord de 19 ejecuciones que marcó en 2025.

La pena de muerte se ha acelerado con DeSantis, pues Florida antes ejecutaba a un promedio de tres personas al año y había años sin ninguna, apuntó Omar Johnson, jefe de relaciones de las iglesias de Mission Talk, que agrupa a más de 2,000 obispos y pastores evangélicos y 1.2 millones de latinos evangélicos en el estado.

"Este número nos tiene que (invitar) a pausar y reflexionar porque esto no solamente son estadísticas, representan vidas humanas, familias que tienen luto y decisiones que no pueden ser revertidas", declaró el pastor en una conferencia antes de entregar la misiva.

Al momento del evento, Florida aplicaba la inyección letal a James Robertson, un reo de 63 años que en 2008, cuando cumplía condenas por robos, agresiones y un ataque sexual, mató a su compañero de celda para que lo condenaran a la pena de muerte.

El estado iba a ejecutar este martes a dos personas en un mismo día, pero el gobernador DeSantis frenó por ahora la muerte del William Lee Thompson, de 74 años, quien padece demencia, según su defensa.

En este contexto, el pastor Juan Carlos Calderón, de la iglesia Nuevo Comienzo en Palm Beach, citó que 30 personas que estaban sentenciadas a muerte en la Florida han quedado exoneradas desde que hay registros, según el Death Penalty Information Center.

"Ese número nos debe dar una razón para reflexionar, porque los seres humanos cometen errores, las investigaciones pueden cometer errores, las cortes pueden cometer errores. Y nuestro sistema judicial, tan importante que es, es administrado por personas imperfectas", argumentó Calderón.

DeSantis firmó la orden de ejecución de Robertson el 1 de octubre, un día después del intento fallido en Tennessee, donde Christa Pike, la única mujer condenada a la pena de muerte en 200 años, sobrevivió el 30 de septiembre tras recibir dos inyecciones letales y el fin de semana pasado recibió el alta médica por las secuelas de ello.

Piden abolición de la pena

En medio del renovado debate nacional sobre la pena capital, el pastor Esteban Rodríguez, del Centro Cristiano Pan de Vida en Kissimmee, pidió a Florida unirse a los "23 estados de la unión que han tomado la valerosa decisión de abolir la pena de muerte".

"Como resultado de esta decisión, la criminalidad ha caído en estos estados en aproximadamente un 10 %", señaló.