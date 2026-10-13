El dilema del voto cubano y venezolano en Miami: más mano dura pero no en la migración

Personas depositan su voto en un centro de votación durante el último día de votación anticipada en Memphis, Tennessee, el 1 de agosto de 2026. ( EFE )

Cuando Donald Trump venció en las elecciones presidenciales de 2024, lo hizo agitando la bandera de la mano dura contra Cuba y Venezuela, una propuesta aplaudida por las comunidades del exilio en Miami, que contó con el voto masivo de la histórica base cubanoestadounidense.

Sin embargo, dos años después, esta causa comparte protagonismo con otras urgencias cotidianas como la incertidumbre migratoria y el alza de los precios -especialmente de la gasolina-, a menos de un mes de las elecciones de medio mandato del próximo 3 de noviembre.

Florida, estado de residencia de Trump, donde el mandatario se ha impuesto en las tres ocasiones en las que aspiró a la presidencia, es un campo de batalla fundamental en esta contienda, en la que los sondeos advierten de que los republicanos podrían perder el control de la Cámara de Representantes y del Senado.

"El tema de Cuba siempre es caliente, y va a ser uno de los dos temas más importantes, pero atrás de la economía y atrás de la inmigración", aseguró a EFE Guillermo Grenier, profesor de Sociología de la Universidad Internacional de Florida (FIU) y responsable del Cuba Poll, el estudio sociológico de referencia sobre la comunidad cubana en el sur del estado.

El incremento de las sanciones contra La Habana y la intervención en Venezuela fueron bien recibidos por los cubanos y los venezolanos en Florida, pero ambas comunidades han observado cómo otras medidas adoptadas desde entonces por Trump les han afectado seriamente.

Las redadas y las deportaciones masivas ya no son solo algo que ven por televisión, sino que han llegado hasta el barrio de la Pequeña Habana, en Miami, y han convertido a Doral, sede de la mayor diáspora venezolana en EE. UU., en una ciudad fantasma con cientos de negocios cerrados por el miedo.

Además, la terminación del Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés) para cientos de miles de venezolanos en Estados Unidos ha mermado la confianza de la comunidad.

Dilema del voto cubano

La principal duda, según Grenier, se halla en cómo reaccionará la importante base de votantes cubanoestadounidenses en estos comicios. El experto descartó por completo que exista una posibilidad de trasvase de votos al Partido Demócrata, pero la falta de participación también penalizaría a los republicanos.

"El trumpismo está creando problemas migratorios para una minoría de los cubanos, pero ellos siendo republicanos (...), votar por un demócrata no es una opción que exista aquí", resaltó.

La última edición del Cuba Poll, publicada un mes antes de los comicios presidenciales de 2024, reveló que el 68 % de los electores cubanoestadounidenses iba a votar por Trump, la cifra más alta de las tres veces que se presentó el candidato republicano.

Aunque este año los resultados aún no han salido a la luz, Grenier anticipa un escenario similar, sustentado en el dominio histórico del Partido Republicano en la región, una hegemonía construida durante décadas mediante la presencia en los barrios, la inversión en liderazgo local y el control del relato en los medios hispanos.

El apoyo de esta base de votantes es fundamental en el distrito 27 de Florida, que engloba la mayor parte de la ciudad de Miami, incluida la Pequeña Habana, por el que este año compiten la congresista republicana María Elvira Salazar y el demócrata Eliott Rodríguez, ambos periodistas y de origen cubano.

Para desbancar a la actual congresista, Rodríguez ha enfocado su campaña en el coste de vida local y otros asuntos cotidianos, como los republicanos han hecho con éxito desde los años ochenta, según apuntó Grenier, una estrategia que, en este caso, mantiene la contienda muy apretada, según las encuestas.

Fractura en el exilio venezolano

El choque de prioridades resuena también en la comunidad venezolana del sur de Florida, aunque con una dinámica electoral muy distinta a la cubana debido al estatus legal de sus miembros, que impide votar a la gran mayoría.

"Los ciudadanos venezolanos que son republicanos le dan más peso a lo que (Trump) hizo contra (el depuesto presidente venezolano Nicolás) Maduro, que a lo que está haciendo con la inmigración, mientras que el venezolano demócrata dice que se ha pasado de la mano con el tema migratorio, y que lo de Maduro no fue suficiente a cambio", explicó a EFE el presidente de la asociación Venezolanos Perseguidos en el Exilio, José Antonio Colina.

Colina coincidió con Grenier en señalar que la economía es, no obstante, una de las mayores preocupaciones de la comunidad.