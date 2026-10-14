Lo que se sabe sobre el fatal incidente en una montaña rusa de Six Flags en Georgia

Captura de video que muestra a personas intentando descender de la montaña rusa Goliath en Six Flags de Georgia. ( RR SS )

El lunes pasado, un hombre falleció al caer de una montaña rusa en un popular parque de atracciones en Georgia, Estados Unidos, en un incidente en el que también resultaron heridas cuatro personas.

La Policía del Condado de Cobb identificó el martes al fallecido como Hassan Jihad Ibn Kariem, un residente de Atlanta de 42 años que, según las primeras pesquisas, salió despedido, golpeó a otros visitantes y cayó debajo de la atracción, informaron medios locales.

El incidente ocurrió poco antes de las 4:00 de la tarde, hora local (20:00 GMT), del lunes en la montaña rusa "Goliath", en el parque Six Flags Over Georgia.

La atracción fue evacuada poco después del suceso, según la cadena WSB-TV.

La montaña rusa, que alcanza una altura de 200 pies (unos 60 metros) y velocidades de 70 millas por hora (unos 112 kilómetros por hora), fue detenida con uno de sus trenes en la parte superior del recorrido.

En un comunicado, las autoridades del condado precisaron que la unidad de delitos graves de la Policía investiga las circunstancias de lo ocurrido.

Dos episodios de cáncer

De acuerdo con BBC News, que cita a familiares, Kariem era padre, un educador apasionado y había sobrevivido a dos episodios de cáncer, el último en 2018. Su familia contó a medios locales que había sufrido un accidente de tránsito con su hija de 10 años tres semanas antes de su muerte.

Kariem trabajó durante más de 12 años en la Wesley International Academy, como gerente de TI, profesor de tecnología y entrenador de robótica.

"El Sr. Kariem era muy querido y respetado, y su ausencia se sentirá en toda nuestra comunidad escolar", dijo la escuela en un comunicado publicado en su cuenta de Facebook.

Naima Kariem, quien se refirió a él como su primo en Facebook, escribió un extenso homenaje en el que expresó: "Hassan, significaste mucho para tantas personas".

"Siento profundamente que esto te haya pasado. Te merecías mucho más tiempo en esta tierra, pero Alla sabe lo que es mejor", agregó la joven.

Fuera del trabajo, Kariem disfrutaba creando productos con su grabadora láser e impresoras 3D, así como cocinando, viendo anime y pasando tiempo con familiares y amigos, según su perfil en el sitio web de la escuela.

Cierran 10 montañas rusas

La empresa estadounidense de parques de atracciones Six Flags informó ayer del cierre temporal de 10 montañas rusas en Estados Unidos y Canadá, sin establecer una fecha para su reapertura.

La medida afecta a "Goliath", en Six Flags Over Georgia, y a otras nueve atracciones en seis parques más, precisó un vocero de la compañía en un correo electrónico enviado a EFE.

Las otras siete en Estados Unidos son "Raging Bull", en Six Flags Great America (Illinois); "Goliath", en Six Flags Magic Mountain (California); "Nitro", en Six Flags Great Adventure (Nueva Jersey); "Fury 325" y "Thunder Striker", en Carowinds (Carolina del Norte), y "Orion" y "Diamondback", en Kings Island (Ohio).

Las dos restantes, "Leviathan" y "Behemoth", están en el parque Canada's Wonderland, en la provincia canadiense de Ontario.

"Por extremar la precaución, hemos cerrado temporalmente atracciones similares en nuestros parques. La seguridad de nuestros visitantes y empleados es nuestra máxima prioridad", afirmó el vocero.

Sin plazo para reabrir

El vocero de Six Flags añadió que no hay un plazo para reabrir las atracciones, expresó las condolencias de la compañía a la familia del fallecido y declinó dar más detalles por respeto a su privacidad.

"También estamos dando apoyo a los huéspedes y a los miembros del equipo afectados. El equipo del parque y las autoridades locales respondieron de inmediato, y colaboramos plenamente con las autoridades locales", sostuvo el representante.

La montaña rusa "Goliath", inaugurada en 2006, cuenta con una caída de 52 metros (170 pies) y una espiral de 540 grados, según la página web del parque.

En su escala de emociones fuertes, Six Flags clasifica a "Goliath" en el nivel cuatro de cinco.

7 Este incidente marca la séptima muerte en el parque de Georgia, según la organización Doan Law Firm, que documenta decesos en parques de diversiones.

La causa del accidente continúa bajo investigación. Según Now Georgia, la Policía aún no ha confirmado los relatos de testigos que aseguran que el hombre cayó de la montaña rusa después de salir "lanzado" de su asiento.