Trump vuelve a criminalizar a inmigrantes en su intento de animar al votante republicano

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió este sábado nuevamente contra los inmigrantes y las ciudades santuario advirtiendo a sus seguidores en Kentucky que los que cruzaron la frontera bajo el Gobierno del demócrata Joe Biden eran "criminales" y personas con problemas mentales, que volverán al país si los republicanos pierden las elecciones de medio término.

Durante un extenso discurso en Kentucky, adonde viajó para respaldar a sus candidatos republicanos, el presidente Donald Trump centró buena parte de su mensaje en advertir a los electores que una victoria demócrata en las elecciones de medio término supondría la llegada de más inmigrantes indocumentados y un aumento del costo de vida.

Entre los candidatos que apoya figuran el representante Andy Barr, que busca ocupar el escaño del senador Mitch McConnell, quien se retira, y Ed Gallrein, aspirante a la Cámara de Representantes por el cuarto distrito electoral.

Trump, recibido con entusiasmo por sus seguidores, que gritaban "USA", volvió a prometer 5,000 dólares a los votantes si los republicanos revalidan su mayoría en las elecciones del próximo 3 de noviembre.

Durante su discurso, responsabilizó al último Gobierno demócrata de la peor inflación en la historia de Estados Unidos, de los precios más altos de la energía y del mayor déficit comercial, además de asegurar que 25 millones de personas entraron al país a través de la frontera procedentes de distintas partes del mundo.

"Fue como una invasión militar y si ganan la elección de mitad de mandato lo volverán a hacer", advirtió en el Truist Arena, en el campus de la Universidad del Norte de Kentucky, a los que pidió su voto "como si yo estuviera en la boleta" electoral, para impedir que eso vuelva a ocurrir.

El mandatario, que volvió a llamar "héroes" a los agentes migratorios que realizan los operativos, ha entrado de lleno en la campaña electoral en un intento de impedir que los republicanos pierdan el control de la Cámara y el Senado ante el avance de los candidatos demócratas.

"Todavía nos estamos deshaciendo de lo peor de lo peor", afirmó sobre las masivas deportaciones en un discurso en que también arremetió contra los demócratas socialistas, que cuentan con candidatos en varios estados al Congreso y legislaturas locales.

Campaña y promesas

Aseguró que los inmigrantes llegaron de todas partes cuando el Congo y Suramérica vaciaron sus cárceles. "Eran narcotraficantes, vinieron de instituciones psiquiátricas y cometieron 11,888 asesinatos, la mayoría der los cuales cometieron más de uno".

Durante su primera campaña con miras a la Casa Blanca Trump causó gran indignación cuando aseguró que México no enviaba a EE. UU. a su mejor gente.

"Están trayendo drogas, crimen, son violadores y algunos, asumo, son buenas personas", dijo Trump. Esta postura se ha convertido en un eje central de su política migratoria en ambos mandatos y se ha endurecido durante su actual etapa en la Casa Blanca.

Los operativos antiinmigrantes han dejado muertos y heridos en el país, donde además se ha denunciado abuso y muertes en los centros de detención.