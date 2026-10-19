Trump viaja a Kansas para movilizar a una base republicana descontenta con la economía

El presidente estadounidense, Donald Trump, viajará este lunes a Kansas, considerado el granero de Estados Unidos, para energizar a una base republicana descontenta con la marcha de la economía y respaldar al senador republicano Roger Marshall en su reñida campaña de reelección en los comicios legislativos del 3 de noviembre.

Al mitin de Trump en Park City, una ciudad de ese estado del medio oeste del país, le seguirán viajes similares cada día de esta semana a Greenville, Carolina del Norte; Clemson, Carolina del Sur; Sioux City, Iowa; Fort Myers, Florida; Macon, Georgia; y el condado de St. Clair, Míchigan, este último programado para el domingo.

"Hoy voy al gran estado de Kansas para movilizar el apoyo a Roger Marshall, uno de los mejores senadores del Senado de EE. UU., sin lugar a dudas. Su rival es un farsante y sería un DESASTRE para Kansas, donde gané tres veces y obtuve la mayor cantidad de votos de su historia", escribió el mandatario en su red Truth Social.

El presidente republicano espera recabar apoyos para Marshall, quien compite con el pastor metodista demócrata Adam Hamilton en una contienda sorprendentemente ajustada en un territorio que tradicionalmente ha sido un feudo de los conservadores, pero donde los analistas señalan que los agricultores descontentos podrían decidir el resultado.

Contexto electoral

Este sector está entre los más afectados por la política arancelaria impulsada por Trump a su regreso a la Casa Blanca y las consecuencias económicas de la guerra que Washington libra en Irán desde hace más de siete meses, que ha disparado los precios de los combustibles y alterado cadenas de suministro.

Kansas no ha elegido a un senador demócrata desde 1932, aunque las crecientes frustraciones de sus habitantes han hecho que los expertos califiquen de reñida esta carrera por la Cámara Alta, que en 2026 renovará 35 de sus 100 escaños, y que de momento está bajo control republicano.

La visita de Trump el jueves a Iowa, otro bastión agrícola republicano donde la economía podría jugar un papel definitorio en los próximos comicios, demuestra la atención que su partido está prestando a carreras muy reñidas por el Senado y los gobiernos estatales.

La oposición demócrata tiene un 77 % de probabilidades de arrebatar a los republicanos la mayoría en la Cámara de Representantes y un 56 % de recuperar el Senado en las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre en Estados Unidos, según un análisis publicado la semana pasada por el agregador de encuestas Decision Desk HQ.