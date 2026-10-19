Los 10 congresistas más ricos de Estados Unidos acumulan fortunas de hasta 715 millones de dólares

A dos semanas de las elecciones legislativas del 3 de noviembre, cinco de los diez políticos más adinerados afrontan la renovación de sus escaños. ( AFP )

A dos semanas de que se celebren las elecciones de medio mandato que renovarán toda la Cámara de Representantes y un tercio del Senado, los medios estadounidenses hacen balance del Capitolio actual y analizan las fortunas de los diez representantes y senadores más ricos, ubicadas entre los 199 y los 715 millones de dólares.

Seis republicanos y cuatro demócratas encabezan la lista de los más adinerados, de los que cinco legisladores se juegan su reelección el 3 de noviembre, dos lo harán en las elecciones de 2030 y tres han anunciado ya su retirada y no volverán al Capitolio.

Según las estimaciones de patrimonio neto en tiempo real más recientes publicadas y recopiladas por Quiver Quantitative, una plataforma privada de datos financieros, los más ricos del Poder Legislativo son:

Jefferson Shreve : miembro republicano de la Cámara de Representantes por Indiana, con una fortuna de 715.2 millones de dólares , procedente de la empresa de almacenamiento Storage Express , que vendió en 2022.

Jim Justice : el senador republicano por Virginia Occidental tiene un patrimonio neto de 664.4 millones de dólares.

Rick Scott : senador republicano por Florida, gobernador del estado entre 2011 y 2019, fue cofundador de HCA Healthcare y Solantic, empresas del sector sanitario, y su fortuna alcanza los 509.4 millones de dólares .

Darrell Issa : miembro republicano de la Cámara de Representantes por California, con un patrimonio de 399.3 millones de dólares , tras haber sido director ejecutivo de la empresa de alarmas para automóviles Directed Electronics .

Vern Buchanan: miembro republicano de la Cámara de Representantes por Florida, con 272.2 millones de dólares, tuvo varios negocios de concesionarios de automóviles y alquiler de aeronaves.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/07/10/nancy.jpeg Nancy Pelosi, congresista demócrata por California y expresidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, figura entre los legisladores más ricos del país. (EFE)

Nancy Pelosi : miembro demócrata de la Cámara de Representantes por California, tiene un patrimonio de 262.4 millones de dólares , procedente fundamentalmente de las inversiones de su marido.

Mark Warner : senador demócrata por Virginia, con 210.1 millones de dólares que proceden de su participación en empresas del sector de las telecomunicaciones .

Daniel Goldman : miembro demócrata de la Cámara de Representantes por Nueva York y heredero de la fortuna de Levi Strauss , cuenta con 208 millones de dólares .

Pete Ricketts : senador republicano por Nebraska, hijo del fundador de una empresa de bolsa estadounidense, tiene un patrimonio de 206.6 millones de dólares .

April McClain Delaney: miembro demócrata de la Cámara de Representantes por Maryland, abogada y exfuncionaria del Departamento de Comercio, cierra la lista de los más ricos con 199.1 millones de dólares.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/19/460552e121ce9f404345e4330a49e26a9cb23496w-72ef70d5.jpg El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con periodistas antes de salir de la Casa Blanca hacia un acto de campaña en Kansas, el 19 de octubre de 2026. (EFE)

Trump asegura mantener el voto hispano pese a caída en las encuestas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que cree mantener el respaldo de los votantes hispanos a dos semanas de las elecciones intermedias, en las que se definirá el control del Congreso, pese a que las encuestas reflejan un amplio rechazo a su gestión entre esta comunidad.

"Creo que lo estamos haciendo bien", dijo Trump al ser preguntado por sus perspectivas entre los votantes hispanos de cara a los comicios del próximo 3 de noviembre.

El mandatario recordó que en las presidenciales de 2024 obtuvo el mayor porcentaje de voto hispano de la historia para un candidato republicano.

"Tengo un tremendo voto hispano", agregó antes de partir de la Casa Blanca hacia un mitin republicano en Kansas, donde expresará su respaldo al senador Roger Marshall.

La semana pasada, el Centro Pew publicó una encuesta según la cual solo el 24 % de los votantes hispanos aprueba la gestión de Trump, frente al 38 % registrado al inicio de su segundo mandato.

Esta caída del respaldo se produce en un contexto de preocupación por el elevado costo de la vida y de rechazo a su dura política migratoria.

El estudio señaló que, aunque el republicano obtuvo cerca de la mitad del voto hispano en 2024, el 70 % de los votantes latinos considera que sus políticas perjudicaron a esta comunidad y el 61 % cree que su situación empeoró durante el último año.

El pasado 2 de octubre, durante un viaje de campaña a Texas, Trump ya había defendido su respaldo entre los latinos y aseguró que no daría marcha atrás en su política migratoria.

"Tenemos que hacer lo que tenemos que hacer", dijo entonces en referencia a las deportaciones masivas.

Más de 36 millones de hispanos están habilitados para votar en las elecciones del próximo 3 de noviembre, lo que convierte a este grupo en uno de los bloques electorales de mayor peso en el país.

La encuesta de Pew también indica que los candidatos demócratas cuentan con el apoyo del 51 % de los votantes hispanos registrados, frente al 24 % que respalda a los republicanos, mientras que el resto permanece indeciso o favorece otras candidaturas.

Estas elecciones determinarán la composición del Congreso durante los últimos dos años del segundo mandato de Trump, en un contexto marcado por el debate sobre la economía, la inmigración y el costo de la vida.