Siete de cada 10 desconfían de que Trump acepte una derrota republicana en legislativas

Una imagen de archivo muestra a una persona ejerciendo su derecho al voto en EE. UU. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

Siete de cada 10 estadounidenses desconfían de que el presidente de su país, Donald Trump, reconozca los resultados de las elecciones legislativas de medio mandato, previstas para el 3 de noviembre, si estas terminan en una derrota para el Partido Republicano, según datos de una encuesta de Ipsos para los medios ABC y Washington Post.

Según este estudio, solo el 28 % de los ciudadanos confía en que Trump acepte un resultado desfavorable, siendo un 10 % quienes están "muy" seguros y un 18 % los que lo creen "de alguna forma".

En el caso de los votantes demócratas, la desconfianza se eleva al 94 %, una cifra que contrasta con el 63 % de republicanos que sí esperan que su líder acepte los resultados si pierde, un 74 % en el caso de los 'MAGA', la corriente del partido más afín a Trump y que representa a seis de cada 10 según la encuesta.

El propio mandatario volvió a criticar la fiabilidad del sistema electoral cuando, a inicios de este mes, afirmó que existe "mucho fraude" y manifestó su preferencia porque los ciudadanos "votaran en persona".

Desconfianza en el sistema electoral

La encuesta de Ipsos también refleja que alrededor de seis de cada 10 estadounidenses están "seguros" de que las elecciones de noviembre se llevarán a cabo de manera "justa y precisa", una proporción que supera los dos tercios entre los votantes registrados.

El dato evidencia que hasta tres de cada diez votantes no están seguros de que el proceso electoral se vaya a llevar a cabo con la misma limpieza que comentan los anteriores.

Si se compara entre votantes de diferentes partidos, el dato es similar con un 70 % de demócratas y 67 % de republicanos que están seguros de la limpieza del proceso electoral, pero la cifra baja al 51 % en el caso de los independientes.

Incluso entre los republicanos 'MAGA' existe una mayoría del 65 % que confía en que sus votos serán contados de manera "precisa", un 66 % si se pregunta a quienes votaron al actual presidente en 2024.

Aceptación de resultados por parte de los demócratas

Una mayoría de estadounidenses confían en que los líderes del Partido Demócrata aceptarán lo que salga de las urnas en caso de que sea adverso para ellos: un 61 % está seguro frente a un 38 % que no lo está.