Detenidos dos dominicanos y un chino por tráfico de cocaína en Puerto Rico

Dos ciudadanos dominicanos y uno chino se encuentran detenidos en Puerto Rico tras la incautación de un alijo de cocaína valorado en 5,5 millones de dólares en una embarcación en aguas de Puerto Rico, informó este martes la Guardia Costera.

Los guardacostas desembarcaron las 489 libras (222 kilos) de cocaína incautada y transfirieron la custodia de los tres sospechosos al Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (Homeland Security Task Force) en San Juan.

La incautación del contrabando y la detención de los individuos se produjeron al interceptar los guardacostas una embarcación rápida en aguas del océano Atlántico, frente a la costa norte de Puerto Rico.

Detenciones recientes

Este mes fueron también detenidas otras cuatro personas, a las que se incautaron 69 bloques de cocaína, en una embarcación que navegaba cerca de la costa noreste de la isla.

Puerto Rico, debido a su ubicación estratégica entre el mar Caribe y el océano Atlántico y por su condición de Estado Libre Asociado a Estados Unidos, es un punto de transbordo para el contrabando de drogas hacia ese país procedentes de América del Sur y otras naciones caribeñas.

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