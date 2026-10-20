Dos manifestantes interrumpen el mitin de Trump en Carolina del Norte

El presidente de EE.UU., Donald Trump, durante un acto de campaña de apoyo a candidatos republicanos este miércoles, en San Antonio, Texas (EE.UU.). ( EFE/ CARLOS RAMÍREZ )

Dos manifestantes interrumpieron este martes el mitin electoral del presidente Donald Trump en Greenville, Carolina del Norte, y ambos fueron expulsados por el equipo de seguridad, mientras pedía el voto en un estado clave en la búsqueda de mantener el control del Senado.

Un primer manifestante gritó consignas en contra del presidente y la seguridad oficial lo detuvo en medio de la multitud, según la prensa presente en el recinto.

Dos minutos después, otra persona fue retirada, mientras Trump decía que "hace mucho tiempo atrás" le hubiera pedido a sus seguidores que "le dieran una paliza" pero que era mejor dejarlo ir en paz.

Apoyo electoral republicano

La visita forma parte de una gira por el país, con mítines prácticamente diarios, con la que el mandatario busca movilizar a su electorado ante unas encuestas que favorecen a los demócratas en la renovación del Congreso.

Trump ha repetido múltiples halagos en apoyo al candidato republicano al Senado por Carolina del Norte, Michael Whatley, expresidente del Comité Nacional Republicano, que va por detrás en las encuestas frente al demócrata Roy Cooper, exgobernador del estado.

El vicepresidente, JD Vance, hizo campaña el lunes en Carolina del Norte, donde el voto anticipado comenzó la semana pasada.

Gira presidencial

Aunque Trump ganó en Carolina del Norte en las presidenciales de 2016, 2020 y 2024, el estado se considera un estado bisagra entre ambos partidos, en parte por el crecimiento de sus áreas metropolitanas, que ha reforzado el peso del electorado demócrata.

Trump, que estuvo el lunes en Kansas, prevé viajar en los próximos días a Carolina del Sur, Iowa, Florida, Georgia, Míchigan y Texas.