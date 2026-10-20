El voto latino gana peso en EE. UU. con la economía como principal preocupación

La importancia del voto latino, que podría ser decisivo en la disputa por el control del Congreso, crece a dos semanas de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, en medio del descontento con el presidente Donald Trump y su manejo de la economía, según señalaron a EFE analistas y organizaciones civiles.

Más de la mitad de los votantes latinos, el 51 %, apoya a los candidatos demócratas al Congreso, más del doble que a los republicanos (24 %), mientras que cerca de tres cuartos, el 74 %, desaprueban la presidencia de Trump, reveló una encuesta del Pew Research Center el viernes pasado.

Pese a estos datos, el mandatario señaló el lunes que él mantiene el respaldo de los hispanos, que representan más de 36 millones de electores, ante los próximos comicios del 3 de noviembre, tras haber obtenido casi la mitad de sus votos en 2024, un récord para un candidato presidencial republicano.

"Creo que lo estamos haciendo bien", dijo Trump ante preguntas de la prensa sobre sus perspectivas entre los latinos. "Tengo un tremendo voto hispano", agregó.

Apoyo a candidatos demócratas

Ante el panorama, organizaciones civiles están movilizándose, como Somos Votantes, una entidad enfocada en impulsar al electorado hispano y defender políticas progresistas que invirtió 20 millones de dólares para los comicios en California, Texas, Nevada y Arizona, estados con una significativa población latina, así como en Wisconsin y Michigan.

La perspectiva de los latinos "es que se esperaba un cambio", pues al votar por los republicanos y Trump en 2024 buscaban un "cambio de las circunstancias que tenían", como bajar los precios, explica a EFE Ricardo Rauseo, secretario nacional de prensa de Somos Votantes.

"Y no fue así. Ya llevamos casi dos años en esta Administración y lo que han hecho es que los precios han aumentado. Entonces hay una desconexión ahí en cuanto a las prioridades de la Administración y de los republicanos en el poder y de la perspectiva de los latinos", argumenta Rauseo en una entrevista.

Prioridades de los votantes latinos

Aunque las deportaciones acaparan los titulares, con un récord de casi 200,000 arrestos migratorios en los últimos cuatro meses, la encuesta del Pew halló que la economía es la prioridad de los latinos, pues el 86 % la considera "muy importante" para su voto, por encima del 64 % sobre migración.

"Estos datos los hemos visto ya por muchos años, donde realmente para la comunidad latina lo económico es más importante que lo migratorio, lo cual es un poco contradictorio a lo que cree la mayor parte de las instituciones políticas", expresa a EFE Alejandra Y. Castillo, quien fue asistente de Comercio para el Desarrollo Económico bajo el Gobierno de Joe Biden.

La economista citó como factores el precio de la gasolina, que alcanzó un promedio de 4.36 dólares por galón, un récord para el otoño registrado por la Asociación Automovilística Estadounidense (AAA), y la inflación, que subió en septiembre al 3.7 %, tres décimas sobre el mes anterior.

Mientras resolver los problemas económicos "fue lo que atrajo" a los latinos "a votar por el presidente Trump", Castillo advierte de "un cambio muy importante" en las encuestas porque "los datos que la comunidad está recibiendo y que está viviendo los ponen en una situación bastante precaria".

En eso coincide Rauseo, quien asegura que "estas preocupaciones económicas han existido desde antes", incluyendo en la presidencia de Biden, pero "se han acentuado con el tiempo", en particular tras la guerra en Irán.

"Es una preocupación creciente por el costo de la vida. El 64 % de los votantes nos dijeron que los costos han subido mucho en el último año. Los precios de los alimentos asequibles también son uno de los puntos más sensibles gracias a la guerra con Irán", agregó.

Indecisión entre votantes latinos

No es un voto demócrata "automático". La encuesta de Pew mostró que casi una quinta parte de los votantes latinos (18 %) se mantiene indeciso, mientras Castillo y Rauseo avisan que la insatisfacción con Trump no implica "un voto automático" o "garantizado" para los demócratas.

Los hispanos representan una quinta parte de la fuerza laboral del país, son el grupo con mayor crecimiento en dicho mercado y envían remesas a sus familias, por lo que los expertos indican que esperan soluciones en subidas salariales, acceso a la salud y educación.