Yerno de Trump niega acusación sobre supuestas cuentas secretas con fondos árabes

El yerno y asesor del presidente Donald Trump, Jared Kushner. ( EFE )

Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense, Donald Trump, y negociador informal de su Gobierno en Oriente Medio, negó este jueves las acusaciones publicadas por la revista Vanity Fair sobre su supuesto acceso a cuentas bancarias secretas en la región, que habrían recibido unos 2.000 millones de dólares de Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos.

Acusaciones y negaciones

"Las acusaciones de este autor son completamente disparatadas, categóricamente falsas y nunca ocurrieron", escribió Kushner en la red social X, en respuesta a un extracto publicado por la revista Vanity Fair del libro 'Príncipes y ladrones: el plan secreto de Jared Kushner y Mohamed bin Zayed para rehacer Oriente Medio', del periodista de investigación Matthew Cole.

El artículo sostiene que los servicios de inteligencia neerlandeses obtuvieron acceso a imágenes del teléfono de Kushner que supuestamente mostraban su entrada a cuentas bancarias vinculadas a fondos de países del Golfo durante el primer mandato de Trump.

Según el relato de Cole, una de las cuentas, abierta en First Abu Dhabi Bank, habría recibido unos 750 millones de dólares procedentes de fuentes saudíes y emiratíes.

Detalles del libro

Kushner habría tenido autorización para operar con ella, aunque no sería su propietario.

El libro también describe una segunda cuenta vinculada a Israel, con alrededor de 1,000 millones de dólares, y atribuye al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, un papel en las gestiones para canalizar esos fondos.

Kushner cuestionó las pruebas presentadas por el autor y afirmó que no se aportaron extractos bancarios, registros de transferencias, números de cuenta ni fechas de transacciones que respaldaran las acusaciones.

Reacciones oficiales

El exasesor de la Casa Blanca añadió que colaboró voluntariamente con investigaciones del Congreso y del fiscal especial sobre la injerencia rusa en las elecciones de 2016, durante las que prestó más de 30 horas de testimonio, y sostuvo que las acusaciones nunca surgieron en esos procesos.

"Esto no es periodismo. Es una mezcla de fantasía, ficción y activismo", escribió.

El abogado de Kushner también negó que este tuviera conocimiento o relación con la cuenta emiratí mencionada en la publicación, según Vanity Fair.

El libro de Cole, que examina las relaciones de Kushner con dirigentes de Oriente Medio durante la primera Administración Trump, tiene prevista su publicación el 27 de octubre.

Kushner, casado con Ivanka Trump, hija del presidente estadounidense, participa como negociador informal de la Administración en las conversaciones sobre Irán y en los esfuerzos para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania.

Aunque no ocupa un cargo oficial, ha retomado un papel destacado en la política exterior de su suegro.