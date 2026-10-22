Jueza federal bloquea operativos de Trump por presunto fraude electoral en nueve estados

Una imagen de archivo muestra a una persona ejerciendo su derecho al voto en EE. UU. ( EFE )

Una jueza federal en California bloqueó la mayor parte de las operaciones de campo del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) centradas en el fraude electoral en nueve estados, en un fallo emitido el miércoles y dado a conocer este jueves.

El dictamen de la jueza Araceli Martínez-Olguín prohibió al DHS llevar a cabo "operaciones de campo y entrevistas en terreno relacionadas con las elecciones" en los estados de California, Connecticut, Georgia, Misuri, Nevada, Nueva York, Pensilvania, Washington y Wisconsin.

En las últimas semanas, agentes del DHS han adelantado varios operativos relacionados con el fraude en las elecciones, en donde han cuestionado a votantes inscritos a partir de unas listas provenientes tanto de padrones electorales estatales oficiales como de bases de datos comerciales, que la jueza calificó como "cuestionables".

La demanda fue presentada por la Asociación de Enfermeras de California y National Nurses United, junto con la Fundación Voto Latino, la ciudad de San Francisco y el condado de Santa Clara.

Investigaciones sobre voto ilícito

La jueza explicó en su fallo de 19 páginas que los demandantes no alegan, ni el tribunal considera, que sea ilegal que los funcionarios federales lleven a cabo investigaciones sobre el voto ilícito en elecciones federales, sino impedir que intimiden a ciudadanos estadounidenses y amenacen su participación en las elecciones.

Las operaciones quedan bloqueadas únicamente en los casos en que los agentes del DHS sospechen de personas que, a su juicio razonable, son ciudadanos estadounidenses.

Al respecto, Beau Tremitiere, abogado de la organización Protect Democracy que representa a los demandantes, dijo este jueves en un comunicado que el fallo de hoy debe recordar que, en la democracia estadounidense, el poder supremo reside en los ciudadanos estadounidenses y no en el Gobierno.

Reacciones y apelación

La jueza ha dado plazo hasta este viernes para que entre en vigor la orden, dando oportunidad al Gobierno del presidente Donald Trump de apelar la decisión.

Un portavoz del DHS afirmó al periódico Washington Post que la agencia no tiene previsto investigar a los votantes que considera ciudadanos estadounidenses.