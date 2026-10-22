Estado de Rhode Island demanda a Meta por permitir anuncios engañosos y estafas

La Fiscalía General del estado de Rhode Island, en el noreste de EE. UU., presentó este jueves una demanda contra la tecnológica Meta, a la que acusa de permitir y promover anuncios fraudulentos en sus plataformas, incluidos productos engañosos y estafas dirigidas a los consumidores.

El estado sostiene que la compañía violó su Ley de Prácticas Comerciales Engañosas y solicitó al tribunal estatal que le imponga sanciones civiles por cada infracción, ordene medidas cautelares para frenar estas prácticas y devolver el dinero a los consumidores afectados, además de los intereses correspondientes.

Igualmente, pidió que se nombre un administrador judicial, auditor o supervisor que vigile el cumplimiento de las medidas que ordene el tribunal si prospera la demanda.

El reclamo sostiene que existe una discrepancia entre las garantías públicas de Meta sobre la lucha contra el fraude en sus plataformas y la forma en que gestiona realmente su sistema publicitario.

"La cuestión cobra especial relevancia dado que Meta ha negado tener obligación alguna de hacer frente a la multitud de 'anunciantes fraudulentos externos' que operan en su plataforma", indicó en la demanda el fiscal general del estado, Peter F. Neronha.

Según el documento judicial, Meta ayudó a "crear, perfeccionar y distribuir anuncios que promocionaban esquemas fraudulentos, ofertas engañosas, suplantaciones de identidad, falsas oportunidades de inversión, prestaciones inexistentes de Medicare y la Seguridad Social, así como suplementos y tratamientos de salud ineficaces o potencialmente peligrosos, y otras conductas ilícitas o engañosas dirigidas a los consumidores, incluidos los de Rhode Island".

Acusaciones y cifras

La Fiscalía sostiene que la compañía sabía que una proporción "inaceptable" de sus ingresos publicitarios procedía de anuncios dirigidos a defraudar a los consumidores.

Según la Fiscalía, Meta mostraba a los usuarios diariamente unos 15,000 millones de anuncios "con claros indicios de fraude".

En lugar de bloquear sistemáticamente a los anunciantes sospechosos, la compañía incluso optimizó algunos de esos anuncios y, en determinados casos, cobró tarifas más elevadas a los anunciantes considerados de riesgo, según la acusación.

Meta, asegura la Fiscalía, obtuvo en 2024 unos 16,000 millones de dólares de ingresos por anuncios de productos sujetos a restricciones publicitarias o de anuncios destinados a estafar a los consumidores.

Según la demanda, Facebook concentró la mayor parte de estas estafas, seguido de Instagram y WhatsApp, plataformas de Meta que, en conjunto, representaron el 78 % de las estafas en línea, frente al 9 % atribuido a TikTok, la siguiente fuente más frecuente.

"Para una empresa que involucra a tantos residentes de Rhode Island y de todo Estados Unidos, mantener altos estándares de seguridad para el consumidor ha ser de suma importancia", indicó el fiscal general al dar a conocer la demanda.

"Según las acusaciones, Meta expuso a sabiendas a usuarios vulnerables a fraudes y estafas, obteniendo enormes ganancias al hacerlo. En particular, grupos de riesgo como las personas mayores han perdido sumas sustanciales de dinero debido a anuncios fraudulentos que encuentran en sus plataformas", afirmó.