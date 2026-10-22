La tormenta Josephine afecta las costas de EE. UU. y Canadá aunque se aleja de tierra

La tormenta subtropical Josephine afecta con marejadas altas, ráfagas de viento e inundaciones costeras a Estados Unidos y Canadá, aunque se aleja de tierra, informó este jueves el Centro Nacional de Huracanes estadounidense (NHC, en inglés).

Josephine, que surgió el miércoles, estaba en el último reporte del NHC a 320 kilómetros al sureste de la ciudad estadounidense de Nantucket, en Massachusetts, y a alrededor de 675 kilómetros al suroeste de la urbe canadiense de Halifax, en la provincia de Nueva Escocia.

El ciclón, con vientos máximos sostenidos de 100 kilómetros por hora, se aleja de tierra con un desplazamiento hacia el noreste de 19 kilómetros por hora, por lo que no hay avisos sobre riesgos en tierra más allá de la costa.

Aun así, el NHC advirtió de posibles vientos con fuerza de galerna, un fenómeno que implica un temporal súbito de ráfagas, en la costa noreste de Estados Unidos hasta este jueves.

También señaló inundaciones costeras de nivel "menor a moderado" en zonas de la costa del Atlántico Medio de Estados Unidos, que se prolongarán el resto de la semana con periodos de marea alta.

"Grandes marejadas generadas por Josephine están afectando gran parte de la costa este de Estados Unidos y porciones del Atlántico de Canadá. Estas marejadas son propensas a causar condiciones de oleaje y corrientes marinas que amenazan la vida", apuntó el reporte meteorológico.

Situación actual

En la trayectoria del pronóstico, el centro de Josephine se alejará este jueves de la región estadounidense de Nueva Inglaterra y pasará después al sur de las provincias canadienses de Nueva Escocia y Terranova.

Josephine es la décima tormenta con nombre de la temporada de huracanes del Atlántico, después de Arthur, Bertha, Cristóbal, Dolly, Edouard, Fay, Gonzalo, Hanna e Isaías, y este último ha sido el único huracán de este océano en tocar suelo en Estados Unidos, donde dejó nueve muertos en Florida, Alabama y Carolina del Sur.

Impacto de El Niño

La temporada de ciclones del Atlántico está en sus niveles mínimos, lo que los meteorólogos atribuyen al fenómeno de El Niño, que implica aguas más cálidas de lo habitual en el Pacífico y que este año puede romper récords históricos.

La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) rebajó el 6 de agosto su previsión para la temporada del Atlántico al estimar un máximo de 13 tormentas, por debajo del promedio histórico, pero en el Pacífico oriental prevé hasta 22, por encima de la media, ante el fortalecimiento de El Niño.