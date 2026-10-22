Trump veta del Air Force One al periodista de The Independent con el que se encaró

ARCHIVO/El presidente estadounidense Donald Trump habla con los periodistas a bordo del Air Force One. ( AFP )

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, vetó este jueves el acceso al avión presidencial Air Force One al periodista de The Independent Andrew Feinberg, con quien se encaró el pasado martes durante una rueda de prensa en el Despacho Oval.

Feinberg formaba parte del 'pool', el grupo rotatorio de periodistas que acompañan al presidente, para cubrir su viaje a un mitin electoral en Iowa, pero la Casa Blanca lo retiró de la lista.

"Trump no me dejará volar con él hoy, pero no puede silenciarme", respondió Feinberg en un artículo publicado en su periódico.

La Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, que agrupa a los reporteros que cubren al presidente, condenó en un comunicado "la decisión de restringir la cobertura periodística de un reportero simplemente porque al presidente no le gustaron sus preguntas", lo que definió como "una represalia".

Enfrentamiento en el Despacho Oval

El veto se produce después de que Trump ordenara callarse a Feinberg durante su enfrentamiento del martes en el Despacho Oval, le advirtiera de que más le valía "tener cuidado" y le preguntara si era "un enfermo".

En las últimas semanas, a medida que se acercan las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre, Trump ha intensificado su ofensiva contra los medios de comunicación y sus enfrentamientos con reporteros que le hacen preguntas incómodas.

Restricciones a la prensa

En septiembre, intentó vetar el acceso a la Casa Blanca a los periodistas de CNN, MS Now y Politico, a los que acusa de difundir "noticias falsas" sobre su Gobierno, aunque un juez paralizó temporalmente la medida.

Este miércoles, Trump volvió a insultar a periodistas al llamar "tonta" a una reportera de CNN y "estúpida" a otra de ABC News que le preguntaban por la liberación de un estadounidense detenido en Rusia.