Casi la mitad del voto anticipado para el 3 de noviembre es de registrados demócratas

Una imagen de archivo muestra a una persona ejerciendo su derecho al voto en EE. UU. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

Casi la mitad del voto anticipado emitido hasta este jueves para las elecciones de medio mandato corresponde a votantes que figuran en el censo como afines al Partido Demócrata, según datos del Laboratorio Electoral de la Universidad de Florida.

En concreto, de los 18,110,552 votos que ya se han emitido de manera anticipada, un total de 4,223,732, es decir el 46.7 % corresponde a ciudadanos registrados como demócratas mientras que 2,687,882 votos, el 29.7 %, sería de registrados republicanos y 2,140,206, un 23.6 %, a independientes o votantes sin afiliación partidista.

El hecho de que un votante aparezca registrado como demócrata, republicano o independiente no obliga a que vote por ese partido o por los candidatos de ese partido, solo indica con qué tendencia se registró.

Perfil demográfico de votantes

Cuando faltan menos de dos semanas para la jornada electoral, que se celebrará el 3 de noviembre, los datos reflejan que entre los ciudadanos que ya han emitido su voto predominan las mujeres, un total del 53.5 %, frente al 44.7 % de los hombres.

Con respecto a la edad de quienes ya han emitido su voto, el grupo más activo es el de los mayores de 65 años, ya que han ejercido su derecho hasta 2,813,767, lo que supone un 53.3 %, mientras los que menos han votado ya son los más jóvenes: el grupo de edad de 18 a 25 apenas alcanza los 200,000 votantes, y se queda en un 3.8 %.

Otra de las clasificaciones de los datos de la Universidad de Florida apunta a que los ciudadanos blancos no hispanos serían los que más han votado hasta el momento, un total de 1,520,024, el 59.2 %, seguidos de los ciudadanos negros no hispanos, con 733,897 votos, lo que supone un 28.6%, y después los hispanos con un 67,964 votantes, lo que supone un 2.6 %.

Perspectivas electorales

El resto correspondería a estadounidenses de origen asiático no hispano, nativos americanos no hispanos o con otros orígenes.

El informe de la Universidad de Florida se basa en los datos que facilitan los estados, excepto New Hampshire, Nueva York, Virginia Occidental, Alabama y Misuri, en los que aún no hay estadísticas.

A menos de dos semanas del 3 de noviembre, las encuestas dan ventaja a los demócratas en unas elecciones en las que se renuevan todos los escaños de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado, además de numerosos cargos locales y estatales.

La media de los sondeos sitúa a los demócratas en el 52 % y a los republicanos en el 42 %: una diferencia de 10 puntos en la intención de voto, según CNN.